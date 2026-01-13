Zaragoza firma su segundo mejor año en mercancías por aire con el empuje de Inditex

El aeropuerto de Zaragoza ha cerrado 2025 reafirmando su papel como uno de los grandes polos logísticos del sur de Europa, también en el cielo. La terminal aragonesa movió a lo largo del año 182.885 toneladas de mercancías, lo que le permite firmar la segunda mayor cifra de su historia, solo por detrás del récord absoluto alcanzado en 2021 (194.352), en pleno auge del transporte aéreo vinculado a la pandemia.

Los datos del gestor aeroportuario Aena reflejan que el balance anual se ha quedado a algo menos de 12.000 toneladas de aquel máximo histórico, pero confirman la recuperación y estabilización del tráfico de carga tras los fuertes vaivenes vividos desde 2020. En términos interanuales, el volumen total de mercancías creció un tímido 0,8% respecto a 2024 (181.409), en un ejercicio marcado por la normalización de los flujos internacionales y por la consolidación de las grandes operativas logísticas ya asentadas en la capital aragonesa.

Zaragoza volvió así a situarse como el tercer aeropuerto español en volumen de carga, solo por detrás de Madrid-Barajas, que supera ampliamente las 840.000 toneladas (un 9,6% más), y de Barcelona-El Prat, con algo más de 200.000 (un 10,5% más). Eso sí, se amplía la brecha con ambas terminales, ya que registran un crecimiento anual muy superior al de la pista situada junto al barrio rural de Garrapinillos. A gran distancia aparecen ya el resto de aeropuertos de la red, entre ellos,Vitoria, con 69.035.180 (-2,1%), que ocupa el cuarto lugar.

Un diciembre de récord

El buen cierre del ejercicio estuvo apuntalado por un mes de diciembre especialmente sólido. Solo en el último mes del año, el aeropuerto de Zaragoza movió 16.862 toneladas, un 28,2% más que en diciembre de 2024 y el mejor dato histórico de la terminal para este periodo, algo que también ocurrio el pasado mes de noviembre, según ha informado Aena. El crecimiento se situó muy por encima de la media del conjunto de aeropuertos españoles, que fue del 12%. Este fuerte impulso final permitió consolidar el balance anual en niveles históricamente altos y confirmó la fortaleza de la demanda aérea de mercancías en la recta final del año.

En el conjunto de la red de Aena, el tráfico de carga aérea alcanzó en 2025 los 1,37 millones de toneladas, con un crecimiento medio del 7,2%, lo que da aún más valor al hecho de que Zaragoza mantenga su posición de privilegio en un contexto de expansión generalizada.

Inditex, el gran motor de Zaragoza

Detrás de estas cifras vuelve a estar, un año más, Inditex. Las operaciones del grupo textil gallego continúan siendo el pilar fundamental del tráfico de mercancías de la terminal aragonesa. Más del 80% de la carga aérea que pasa por Zaragoza está directamente vinculada a la logística internacional de la compañía, que utiliza esta infraestructura como uno de sus principales bases de distribución mundial de la ropa de la cadena Zara.

El peso de el gigante textil gallego explica tanto el espectacular crecimiento registrado durante la pandemia como el brusco ajuste sufrido en 2022 tras el estallido de la guerra de Ucrania y la ruptura de rutas clave, especialmente hacia Rusia. Desde entonces, el aeropuerto ha ido recuperando volumen de forma progresiva, apoyado en la reordenación de los flujos logísticos del grupo y en la diversificación de destinos.

Más allá del dato puntual de 2025, la evolución del aeropuerto de Zaragoza en mercancías confirma una tendencia estructural de largo recorrido. Hace 15 años, la terminal cerraba el año con menos de 50.000 toneladas. Hoy, mover en torno a 180.000 se ha convertido casi en la normalidad. Pese a no haber rebasado aún la barrera simbólica de las 200.000 toneladas, Zaragoza sigue volando alto en carga aérea y mantiene intacto su potencial para volver a acercarse -o incluso superar- sus máximos históricos.