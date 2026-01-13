Zaragoza suma pasajeros y resiste al tijerazo de Ryanair: más vuelo nacional y el efecto Roma

El aeropuerto de Zaragoza cerró 2025 con 707.493 pasajeros, lo que supone un incremento del 1,9% en relación con el año anterior, según los datos publicados este martes por Aena. Son 13.138 más que en 2024, un avance modesto pero significativo en una infraestructura que sigue buscando techo como terminal de viajeros mientras consolida, sin discusión, su músculo logístico. El dato es llamativo en un año que estuvo marcado por el recorte de capacidad de Ryanair, la aerolínea que concentrado buena parte de la conectividad regular de la terminal aragonesa.

Zaragoza no es un gran aeropuerto turístico, sino una terminal de tamaño medio con una oferta limitada de vuelos. Por número de usuarios ocupa el puesto 28 en la clasificación de Aena. El gestor aeroportuario ha contabilizado una cifra récord de 321,6 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 3,9% respecto a 2024 en una red compuesta por 46 aeropuertos y dos helipuertos.

La demanda, poco a poco, parece menos dependiente de decisiones puntuales de una sola aerolínea. La clave del crecimiento registrado en 2025, más que en el tirón internacional, estuve en el mercado doméstico, anotando un repunte del 8,7% en los pasajeros de vuelos nacionales, hasta 279.753 viajeros.

Ese tímido crecimiento del total de pasajeros -de casi el 2%- ha sido suficiente para que la pista situada junto al barrio rural de Garrapinillos lograra su segundo mejor registro histórico, lo que consolida su trayectoria ascendente que ha venido manteniendo desde la pandemia y lo acerca al récord de 2011, cuando se alcanzaron los 751.097 usuarios. La terminal se ha quedado a 43.604 viajeros de superar esa cifra.

No es un salto espectacular, pero sí una señal de resistencia en un año incómodo debido a que el principal operador de la terminal, Ryanair, recortó oferta y tensó su pulso con Aena por las tasas y los incentivos en aeropuertos regionales.

El mes de diciembre, sin embargo, no fue bueno. El movimiento de pasajeros bajó un 6,3% en términos anuales, hasta 51.192, siendo uno de los pocos aeropuerto de la red Aena que pierde impulso.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto de Zaragoza atendió 10.508 aterrizajes y despegues en 2025, un 1,2% más que el año anterior.

Los recortes de Ryanair: menos capacidad y rutas que se apagan

En concreto, Ryanair anunció a principios de 2025 una reducción de capacidad en varios aeropuertos regionales para el verano de 2025. En Zaragoza, el ajuste se tradujo en la supresión de conexiones como Bolonia y Treviso (Venecia), con una pérdida estimada de plazas en torno a 60.000 para la temporada.

La tensión aumentó en septiembre, con un recorte adicional para el invierno y que puso a Zaragoza en el foco del conflicto abierto, con críticas cruzadas entre la aerolínea, Aena y el Gobierno de Esapaña.

Roma, la gran novedad del año 2025

Otro factor que ayuda a entender el leve incremento de viajeros es que, desde abril de 2025, Zaragoza ha recuperado el vuelo directo a Roma de la mano de la compañía rumana Wizz Air. La ruta, además, pasó de tres frecuencias semanales a cuatro a finales de octubre, un síntoma de que la aerolínea ve tirón comercial

Aena fija para diciembre de 2025 51.192 pasajeros y 853 movimientos (+4,9%). No es el mismo listón que el “mejor diciembre” que recogía el balance de 2024 (según el contexto aportado), pero el mes sí deja un titular contundente en mercancías: récord histórico de carga en diciembre, con 16.863 toneladas, un 28,2% más interanual.

Consolidación del músculo logístico

Por su parte, el aeropuerto consolidó su músculo logístico en 2025. En el conjunto del año, Zaragoza movió 182.886 toneladas de mercancía, un 0,8% más, lo que certifica uno de sus mejorar años del en tráfico de carga. Se trata de una actividad vinculada principalmente a Inditex, que utiliza esta terminal como princial base aérea para la distribución internacional de la ropa de Zara.

El de 2025 ha sido además el mejor mes de diciembre del aeropuerto en cuanto a carga. En concreto, se han transportado 16.863 toneladas de mercancía, lo que supone un crecimiento del 28,2% respecto a los datos del mismo mes del año pasado.

De esta manera, se afianza como el tercer aeropuerto más importante de España en mercancia, aunque se amplía la distancia con el segundo, Barcelona-El Prat, que ha movido 200.741 toneladas con un crecimiento del 10,5%, muy por encima del repunte registrado por Zaragoza.