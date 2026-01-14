Alegría acusa a Azcón de "abonarse a la privatización de la sanidad pública aragonesa"
La candidata socialista a la presidencia de la comunidad ha visitado este miércoles Sarrión dentro de sus actos de precampaña
La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia de la comunidad, Pilar Alegría, ha criticado este miércoles desde Sarrión “la constante y continua privatización de la sanidad pública aragonesa” y ha puesto como ejemplo “la lamentable decisión del actual Gobierno de Aragón de privatizar la sanidad pública de tres servicios, en este caso de ginecología, urología y anestesia del hospital Obispo Polanco de Teruel”. “Es una muestra más de de cuál es la política a la que se ha abonado Azcón durante todos estos años, que ha sido una constante y continua privatización de la sanidad pública”, ha añadido.
"Frente al modelo privatizador de Azcón y de enriquecer las cuentas corrientes de una minoría que generalmente siempre suelen ser los mismos, amigos suyos”, así como su actitud de confrontación constante, Pilar Alegría se ha comprometido a destinar los 630 millones de euros de financiación autonómica a la mejora de los servicios públicos.
Alegría ha visitado esta mañana varios municipios de la comarca de Gúdar-Javalambre. En Sarrión ha conocido el trabajo de una empresa comercializadora de trufa, y desde allí se ha comprometido a impulsar los servicios públicos en el medio rural. “El PP cuando cuando tuvo la oportunidad, gobernando con mayoría absoluta, no sacó adelante este debate ni un nuevo modelo de financiación autonómica; y ahora, el Partido Popular está instalado en la crítica constante cuando lo que tendría que explicar a los aragoneses es cuál es su propuesta de financiación autonómica”.
Truficultura, investigación y regadíos sociales
La socialista ha destacado el trabajo de comercialización que llevan a cabo empresas como Manjares de la Tierra, en Sarrión, que comenzó su andadura hace 20 años. Ha destacado que la trufa negra en Teruel ha contribuido a generar empleo en torno a su cultivo, la investigación en torno a ella y su comercialización. Alegría se ha comprometido a “seguir apoyando este tipo de iniciativas, especialmente aquí en el mundo rural, que generan población, que generan oportunidades y que permiten a muchos vecinos y a muchas vecinas desarrollar su proyecto vital en su municipio”.
Además, ha reivindicado el proyecto de regadíos sociales que inició el gobierno de Javier Lambán y que llegan en esta zona turolense a unas 1.000 hectáreas y ha lamentado que, pese a estar ya prácticamente cerrado en 2023, “el actual Gobierno de Aragón no ha hecho todavía esa entrega de algo que es fundamental y muy importante para todo el sector de la truficultura”.
