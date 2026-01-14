Aragón declara tres días de luto por el fallecimiento del expresidente Juan Antonio de Andrés
Jorge Azcón manifiesta su reconocimiento y gratitud por su noble dedicación al servicio de los aragoneses de uno de los grandes líderes de la preautonomía
Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, ha declarado tres días de luto oficial por el fallecimiento de Juan Antonio de Andrés Rodríguez, último presidente de la Diputación General de Aragón en la preautonomía. El luto se prolongará hasta las 12.00 del 17 de enero. Durante las tres jornadas las banderas oficiales en los edificios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón ondearán a media asta en el exterior y con un crespón en la moharra del mástil en el interior.
Azcón ha manifiestado su reconocimiento y gratitud por su noble dedicación al servicio de los aragoneses y ha enviado su pésame a la familia y amigos: "Es importante mantener en nuestra memoria colectiva los valores de quienes guiaron la puesta en marcha de las instituciones democráticas aragonesas".
De Andrés lideró, junto a otros destacados hombres y mujeres de la preautonomía, la conciencia de comunidad con la que Aragón consiguió activar su capacidad de autogobierno para tomar decisiones sobre "nuestros propios asuntos", ha explicado Azcón, quien resalta que el buen trabajo de Juan Antonio como presidente fue clave en la organización de las primeras elecciones autonómicas. "Y es el momento de ponerlo en valor y agradecérselo a través de este testimonio a su familia", ha concluido.
