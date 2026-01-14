Aragón lanza un segundo llamamiento para cubrir 139 plazas vacantes de médicos especialistas: estos son los nueve hospitales donde se encuentran

Aragón necesita cubrir 139 plazas vacantes de médicos especialistas en nueve hospitales que no están en Zaragoza y este miércoles el Consejo de Gobierno de la DGA ha dado el visto bueno a la segunda convocatoria para intentar cubrirlas. Son todas ellas pertenecientes a puestos de difícil cobertura y corresponde a un plan de choque del que ha dado cuenta el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

Uno de los aspectos más destacados de este llamamiento es que no son plazas de nueva creación, sino que se extraen de las ofertas de empleo público ordinarias correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. En esta ocasión todos los puestos son de especialidades hospitalarias con cuatro años de formación MIR.

En este sentido, Bancalero ha señalado que las plazas se reparten "de forma equitativa" entre las provincias de Huesca y Teruel, en el caso de esta última con el 50% de las plazas atendiendo a la apertura del nuevo hospital provincial, que tendrá servicio de radioterapia. Los aspirantes pueden acceder a las plazas a través de un concurso de méritos --sin examen-- y adquirir la condición de personal estatutario fijo si permanecen tres años de trabajo efectivo en el destino adjudicado.

Son condiciones similares a los que se exigieron en la primera convocatoria, realizada el pasado 21 de octubre, cuando el Gobierno de Aragón aprobó una primera oferta pública de empleo (OPE) extraordinaria de difícil cobertura para 46 plazas en los hospitales de Alcañiz, Barbastro, Calatayud y los universitarios San Jorge (Huesca) y Obispo Polanco (Teruel) de las siguientes especialidades con itinerario MIR de 5 años: Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Oncología Médica y Urología.

Tres meses después se vuelve a intentar con un llamamiento que responde a una medida excepcional y temporal que el Departamento de Sanidad ha puesto en marcha. Según ha explicado el consejero, se trata de una fórmula innovadora que busca dar respuesta a la creciente dificultad para atraer y retener personal médico en gran parte del territorio de la comunidad, especialmente en Huesca y Teruel, que son las provincias a las que va dirigida esta segunda convocatoria.

¿Donde están las vacantes a cubrir? Las 139 plazas se distribuyen de la siguiente manera por provincias: 59 plazas en la provincia de Huesca, con 32 plazas en el Hospital de Barbastro; 21 en el San Jorge de la capital altoaragonesa; 3 en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRP) Santo Cristo de los Milagros y otras 3 en el Sagrado Corazón de Jesús, ambos también en la capital oscense.

Otras 62 plazas están ubicadas en la provincia de Teruel, la mitad de ellas, 31, para el Hospital Universitario Obispo Polanco de la capital turolense. Otras 4 están en el CRP San Juan de Dios de Teruel y otras 4 en el Hospital San José, también en la ciudad. Hay otras 23 plazas en el Hospital de Alcañiz. En la provincia de Zaragoza, por su parte, solo hay plazas vacantes en este llamamiento que pertenecen al Hospital Ernest Lluch de Calatayud, 18 plazas concretamente.

Medicina de Familia, la próxima llamada

Han pasado tres meses de la primera convocatoria que, para el titular de Sanidad en la DGA, fue un éxito rotundo. Se presentaron 133 candidatos para cubrir 46 plazas ofertadas y esta misma semana se hacen públicos los listados de calificaciones definitivas. Se prevé que a lo largo de este mes se realicen ya los llamamientos para ocupar esas 46 plazas, ha asegurado Bancalero.

Será a continuación cuando se realice el llamamiento anunciado este miércoles por el consejero, el procedimiento administrativo de la convocatoria de las 139 plazas de facultativo especialista de área de especialidades con itinerario MIR de cuatro años.

No será la última convocatoria para adjudicar puestos vacantes en la sanidad aragonesa, ya que está previsto culminar este proceso con una tercera convocatoria extraordinaria de difícil cobertura para plazas de Medicina de Familia. Una de las especialidades que más dificultades puede ofrecer a la hora que cubrir todos los puestos que necesitan de un facultativo en la comunidad en estos momentos.