Aragón saca pecho con sus centros de atención temprana: atienden a cerca de 3.000 menores

Los centros de atención temprana gozan de muy buena salud en Aragón. De acuerdo con los datos que maneja el Departamento de Bienestar Social y Familia y el IASS, la comunidad atiende a 2.988 niños dentro de la red de atención temprana: 2.382 en Zaragoza y provincia, 434 en la de Huesca y 172 en la de Teruel. De esta manera, los niños que padecen algún tipo de discapacidad o están afectados por algún trastorno de desarrollo susceptible de corregirse o paliarse pueden mejorar su calidad de vida en caso de abordarlo a tiempo.

La detección temprana de este tipo de trastornos es la herramienta más valiosa que las familias tienen. En este sentido, la ayuda de colegios y servicios sociales es esencial para poder tratar a tiempo los problemas. Según datos oficiales, en los dos últimos años el número de menores que han accedido a estas sesiones en Aragón ha aumentado por encima del 30%, pasando de 2.294 niños en septiembre de 2023 a 2.988 en diciembre de 2025.

Además, en ese mismo período la lista de espera de valoración de solicitudes se ha rebajado más de un 44%, pasando de 575 a 319. Por otra parte, se ha reducido el número de niños que están ya valorados y que esperan acceder a un recurso para recibir tratamiento: de 172 menores que había en ese cómputo en septiembre de 2023 se pasa a 29 en diciembre de 2025, un 83% menos.

En este contexto, Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, ha visitado este miércoles el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) de Alagón, al que se ha referido como un recurso clave para menores y sus familias en el medio rural: “Con estos centros en el territorio nos aseguramos de que cualquier menor de 6 años que necesite de apoyo pueda acceder a estos servicios y desarrollar al máximo sus capacidades”, ha explicado.

Menores acogidos

En Alagón, el centro acoge a 58 menores con necesidades de apoyo mediante equipos especializados en Psicología, Fisioterapia, Logopedia y Audición y Lenguaje, de los que 35 acceden a las sesiones a través de un servicio itinerante que se desplaza a las localidades de Figueruelas, Grisén, Luceni, Pedrola, Pinseque, Remolinos y Urrea de Jalón para que no lo hagan las familias.

Tras recorrer las instalaciones junto a los profesionales que trabajan en el recurso, con su directora, Elena Lorés, y la gerente de Fundación Atención Temprana, Pilar Castillón, la Consejera ha podido conversar con varias familias usuarias del servicio de atención temprana procedentes de distintas localidades del entorno. También han estado presentes en la visita el alcalde de Alagón, Jesús Gustrán; el teniente de alcalde, Javier Bernal, y la concejala de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, Olaya Rivas.