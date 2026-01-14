Aragón sale de números rojos: sube la creación de empresas con un 25,3%

La creación de nuevas empresas en Aragón subió un 25,3% en noviembre en tasa interanual con un total 223 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 85, un 28,8% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de noviembre, la creación de empresas en Aragón sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 223 empresas creadas el pasado mes de noviembre se suscribieron algo más de 20,57 millones de euros, lo que supone un 29,18% menos que en el mismo mes de hace un año.

De las 85 empresas que echaron el cierre el pasado mes de noviembre en Aragón, 77 lo hicieron voluntariamente; 3 por fusión con otras sociedades y las otras 5 restantes por otras causas.

Extremadura (+39,39%) Navarra (+35,62%) y Aragón (+25,28%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Murcia y Madrid con retrocesos de un 9,76%, 2,88% y un 2,76%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+123,08%), La Rioja (+54,55%) y Aragón (+28,79%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Canarias, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 20,41%, 16,13% y un 13,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 67,3% en Aragón en noviembre, hasta las 82 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 26,82 millones de euros, cifra un 4,7% superior a la de noviembre del año anterior.