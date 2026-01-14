Aragón suma otro año de calor extremo: 2025 fue histórico

En pleno cambio drástico en el tiempo en Aragón, con la entrada en escena de nuevo de la nieve y la previsión de termómetros bajo cero en la comunidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha hecho su balance climático anual. Una conclusión sobresale por encima del resto: el año pasado hizo mucho calor. Las altas temperaturas no dieron tregua y 2025 fue el cuarto año más cálido desde que hay datos.

El segundo dato que ofrece la agencia está relacionado con las precipitaciones. En este sentido, destaca que la lluvia en Aragón cumplió sin alardes. Tras un 2024 excepcionalmente húmedo, con más de 665 mm de lluvia y un carácter muy húmedo, 2025 se quedó en cifras normales, mostrando que las precipitaciones en Aragón regresaron a la media.

Volviendo al calor, la temperatura media anual se situó claramente por encima de lo habitual, con una anomalía superior al grado respecto a los valores normales. Un registro que confirma que el calentamiento no es una percepción, sino una realidad que ya se refleja en las estadísticas oficiales: “El año pasado fue extremadamente cálido, con 1,1 ºC más que en 2024”, confirman desde Aemet.

Este dato cobra, quizá, más relevancia repasando el contexto del último lustro, cuando Aragón encadenó los episodios térmicos más extremos de toda la serie histórica, algo que no tiene apenas precedentes desde que existen registros. 2022, 2023 y 2024 fueron incluso más calurosos que 2025.

No es una anomalía térmica aislada

Durante décadas, los años normales o incluso fríos formaban parte de la climatología aragonesa. Sin embargo, ese escenario está variando. Las temperaturas persistentemente altas, los veranos prolongados y los inviernos cada vez más suaves dibujan un nuevo patrón climático en la comunidad. La de 2025 no es una anomalía térmica aislada, sino el reflejo de una tendencia que se consolida año tras año.

Uno de los datos más relevantes es la disminución de las noches frías y el aumento de las noches tropicales y tórridas durante la época estival. Esto eleva la temperatura media anual incluso sin grandes olas de calor, y tiene efectos directos sobre el descanso, y por consiguiente, de la salud de las personas.

El calentamiento observado en Aragón coincide con el registrado en el conjunto de España y Europa, lo que refuerza su origen climático y no circunstancial. Antes, un año extremadamente cálido era algo poco frecuente. Hoy, se repite con una cadencia cada vez menor, lo que indica que el sistema climático está operando en un nuevo rango térmico.

2025 no fue un año seco

Aragón vivió un año normal (96%), en cuanto a sus precipitaciones. Sin ser especialmente lluvioso, las precipitaciones acumuladas se quedaron ligeramente por debajo de la media habitual, un matiz que, aunque pueda parecer menor sobre el papel, tiene peso cuando se encadena con otros años irregulares.

El contraste con 2024 es evidente. El año anterior fue excepcionalmente húmedo, con más de 665 mm de lluvia y un carácter muy húmedo, uno de los más abundantes de la serie histórica. En comparación, 2025 vuelve a mostrar un patrón más moderado, dejando claro que la lluvia en Aragón cumple su papel… pero sin excesos.

En total, en la comunidad se recogieron algo más de 509 litros por metro cuadrado, lo que supone alrededor del 96 % de lo que se considera normal según el periodo de referencia de la Aemet. O lo que es lo mismo, un año dentro de la normalidad situado en la zona baja de la tabla.