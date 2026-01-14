Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avión ZaragozaAdrián Real ZaragozaGrupos aragoneses Spotify100 MontaditosPilar Alegría vs AbascalPicoca Zaragoza
instagramlinkedin

Azcón condena los "insultos" de Abascal a Pilar Alegría pero pide a la socialista que no sea "incoherente"

El presidente y candidato del PP en el 8F se ha referido a las polémicas declaraciones del líder de la extrema derecha

Azcón antes de su visita a la empresa Multiverse

Azcón antes de su visita a la empresa Multiverse / Fabian Simon

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección del próximo 8F, Jorge Azcón, ha condenado este miércoles las declaraciones de Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, en su mitin de Utebo, en las que calificó a Pilar Alegría de "mujer objeto" de Pedro Sánchez. En ese sentido, Azcón ha condenado los insultos de Abascal, exsocio en el Pignatelli y clave para las mayorías en las Cortes, pero ha cargado igualmente contra la socialista por su "incoherencia".

"No puedo estar a favor ni de los insultos ni de la incoherencia", ha comenzado exponiendo el líder popular, que ha señalado a Abascal, al que "reprueba" porque "el insulto no es admisible en política".

Noticias relacionadas y más

"Pero la incoherencia tampoco" ha proseguido Azcón, que ha cargado contra Alegría por su comida con el socialista Paco Salazar, acusado de presuntos acosos sexuales. "Quién se junta a comer con un acosador sexual, sabiendo que lo es, no puede darnos lecciones de machismo. Todavía tiene pendiente (Alegría) decirnos de qué habló con Salazar", ha criticado, para sentenciar: "Hay que ser consecuente en el día a día y (esa comida) no hace ningún favor a la defensa de las mujeres".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents