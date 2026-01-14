Azcón condena los "insultos" de Abascal a Pilar Alegría pero pide a la socialista que no sea "incoherente"
El presidente y candidato del PP en el 8F se ha referido a las polémicas declaraciones del líder de la extrema derecha
El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección del próximo 8F, Jorge Azcón, ha condenado este miércoles las declaraciones de Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, en su mitin de Utebo, en las que calificó a Pilar Alegría de "mujer objeto" de Pedro Sánchez. En ese sentido, Azcón ha condenado los insultos de Abascal, exsocio en el Pignatelli y clave para las mayorías en las Cortes, pero ha cargado igualmente contra la socialista por su "incoherencia".
"No puedo estar a favor ni de los insultos ni de la incoherencia", ha comenzado exponiendo el líder popular, que ha señalado a Abascal, al que "reprueba" porque "el insulto no es admisible en política".
"Pero la incoherencia tampoco" ha proseguido Azcón, que ha cargado contra Alegría por su comida con el socialista Paco Salazar, acusado de presuntos acosos sexuales. "Quién se junta a comer con un acosador sexual, sabiendo que lo es, no puede darnos lecciones de machismo. Todavía tiene pendiente (Alegría) decirnos de qué habló con Salazar", ha criticado, para sentenciar: "Hay que ser consecuente en el día a día y (esa comida) no hace ningún favor a la defensa de las mujeres".
