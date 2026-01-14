Bermúdez de Castro vuelve a rechazar el nuevo sistema de financiación autonómica "que solo beneficia a Cataluña"

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica porque "no es en ningún caso aceptable que se pacte unilateralmente con los independentistas, solamente para el beneficio de Cataluña" y reclama un sistema negociado entre todas las comunidades autónomas.

Así lo ha expresado Bermúdez de Castro en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en Madrid, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha citado a las comunidades autónomas para explicar el nuevo modelo, con medidas como el incremento del porcentaje de cesión a los territorios de IRPF, que pasará del 50% al 55%, y del IVA del 50% al 56,5%.

"Este es un sistema de financiación que han pactado el señor Sánchez y la señora Alegría con Junqueras (ERC) directamente, simplemente para mantenerse en el poder unos meses más", ha asegurado el consejero aragonés, por lo que "no es el mejor sistema de financiación ni para los aragoneses ni para el conjunto de los españoles".

"Solamente se le ha beneficiado Cataluña para conseguir siete votos", ha criticado Bermúdez de Castro, a lo que ha añadido: "No es en ningún caso aceptable que un sistema de financiación se pacte unilateralmente con los independentistas solamente para el beneficio de Cataluña".

Ha avanzado que lo que reivindicará Aragón en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera es que el nuevo modelo ha de negociarse entre todas las comunidades autónomas: "Todos juntos en una mesa, para que cada uno podamos expresar libremente nuestras necesidades y nuestras peculiaridades para tener un buen sistema de financiación".

Asimismo, el titular de Hacienda ha puesto el foco en las "peculiaridades" de Aragón, "que hacen que prestar algunos servicios como sanidad, educación y servicios sociales en el territorio sea mucho más caro que en otros sitios, sobre todo por la despoblación, la dispersión y la orografía. Todo eso debe reflejarse en un sistema de financiación".

Por último, se ha referido a la ordinalidad, sobre lo que ha opinado: "En ningún caso se puede aceptar que el que más tiene más recibe".

Azcón: "El nuevo modelo tiene muchos problemas y se basa en la insolidaridad"

Desde Zaragoza, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha insistido en su postura de rechazo a la iniciativa del Ministerio de Hacienda. "El nuevo sistema tiene muchos problemas y el principal es que se basa en la insolidaridad", ha resumido Azcón, que ha lamentado que el nuevo modelo de financiación tiene "privilegios a los independentistas catalanes". Algo que, a su juicio, no es positivo para ninguna otra comunidad autónoma: "Nadie gana, todos perdemos".

Para Azcón, es "imposible" que el nuevo modelo de financiación, "que piensa solo en una parte de los españoles", sea positivo para los intereses de los aragoneses y de los servicios prestados en la comunidad. Para el líder del PP en la comunidad, ordinalidad, el nuevo criterio que Hacienda pretende aplicar para Cataluña, no es bueno para el resto de las comunidad: "Ordinalidad significa que quienes más tienen, más se va a quedar". El conservador considera "incomprensible" que la izquierda, representada por el PSOE, pueda apoyar esta propuesta.