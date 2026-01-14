Cerca de 1.000 personas se presentan para ampliar las listas de auxiliares de Educación especial en Aragón
Esta iniciativa se produce después de que el aumento de dotaciones y la creación de nuevas plazas en los últimos dos años hayan generado una mayor demanda de personal
El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ampliará las listas de auxiliares de Educación Especial mediante una oferta de empleo que se canalizará a través del Inaem con el fin de garantizar 'a futuro' la cobertura de estos puestos en los centros educativos de la comunidad.
Según informa el Ejecutivo regional, esta iniciativa se produce después de que el aumento de dotaciones y la creación de nuevas plazas en los últimos dos años hayan generado una mayor demanda de personal y agotado estas listas en varias localidades.
Para ello, se ha convocado una prueba de aptitud que se celebrará este viernes en el IES Goya (Zaragoza), en el CPIFP Pirámide (Huesca) y en el IES Segundo de Chomón (Teruel), a la que podrán presentarse las personas ya inscritas en el procedimiento y que cuenten con el título de graduado en ESO, técnico o equivalente, así como con el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
La prueba, necesaria para la inclusión de potenciales candidatos en las listas de las localidades ofertadas será tipo test y están inscritos alrededor de 1.000 aspirantes, de los que 500 se examinarán en Zaragoza, 300 en Teruel y 200 en Huesca.
Los candidatos a formar partes de estas listas ya han elegido previamente entre todas las comarcas de Aragón aquellas en las que están interesados en prestar servicios, de modo que se configurarán distintas bolsas de ámbito comarcal una vez realizada la prueba y a la vista de los resultados obtenidos.
Para el refuerzo de los recursos humanos destinados a inclusión educativa, desde el Departamento de Educación se ha pasado de destinar seis a doce millones de euros en los últimos cursos, al incrementarse la demanda de profesionales y superar la capacidad de las listas el número de nombramientos realizados por la administración.
De hecho, añaden las fuentes citadas, para el actual curso escolar se cuenta con 736 auxiliares de educación especial, frente a los 575 profesionales presentes en las aulas al inicio del curso 2023/2024.
Además, en el ámbito de la organización de estos recursos humanos, se han creado 167 nuevas plazas fijas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con el objetivo de dotar de mayor estabilidad a estos puestos.
