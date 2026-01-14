Los ecologistas piden conservar algunos de los espacios donde se levantará el DAT Alierta de Zaragoza: "Incrementará el efecto isla de calor"

La Asociación Naturalista de Aragón (Ansar) remitió el mes pasado, el 12 de diciembre, tanto a la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón como al Inaga la propuesta de conservar varios espacios junto al campus Río Ebro donde se pretende instalar el Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta. "A la vista del anunciado parque tecnológico DAT Alierta que se ubicaría entre campus Río Ebro y Parque Goya, en un espacio que contiene elementos de interés y valor ecológico y cultural, Ansar propuso al Gobierno de Aragón la conservación de dos áreas con vegetación natural más el eje de la acequia de Juslibol", explican en un comuncado.

La propuesta se fundamenta en que el proyecto supondrá la urbanización y transformación del suelo y su cobertura vegetal con la "pérdida de su funcionalidad ecológica". Según la asociación, esta incluiría "infiltración del agua de lluvia, protección del suelo frente a la erosión, fijación de carbono o preservación de la biodiversidad y que el espacio alberga suelos de carácter nitrófilo y salino típicos del ambiente y la cultura ganadera del valle del Ebro, con vegetación y fauna asociada a los mismos, como es el sisallar de Salsola vermiculata, siendo el sisallo una planta especialmente adaptada al suelo y clima extremos de la depresión del Ebro; además de que la zona lleva décadas libre de agroquímicos y pesticidas, lo que le da valor en sí misma".

En ese sentido, Ansar subraya el "interés" de preservar estas zonas ante "la pérdida de miles de hectáreas de suelo en los últimos años en Aragón y en especial en el entorno de Zaragoza capital, por el creciente número de proyectos industriales y urbanísticos, vertederos e infraestructuras de transporte". Y añaden que la mayor pérdida de ese suelo "corresponde precisamente a matorrales y herbazales sobre suelos salinos y nitrófilos, muy poco valorados a pesar de los servicios ecosistémicos que proporcionan".

Recreación de una de las riberas que se crearán junto a la acequia del Rabal en el DAT Alierta de Zaragoza. / Idom

"El DAT va a suponer un volumen importante de edificación y urbanización, de hormigón y asfalto, incrementando el efecto de isla de calor en Zaragoza capital, ya de por sí elevado como demuestran los estudios de la Universidad de Zaragoza", alegan los naturalistas, que inciden en que "la preservación dos pequeñas parcelas del sisallar mejor conservado, más la acequia, la cual permitiría generar un bosque de ribera, contribuiría a amortiguar los efectos negativos de la urbanización del entorno". Ansar estima que el superficie a conservar rondaría el 13% de la pastilla de 82,5 hectáreas que abarcará el campus tecnológico.

Inventario

Hasta el momento, la agrupación ha inventariado en la zona un total de 137 taxones de plantas y cuatro de hongos y líquenes; al menos 129 especies (o taxones de categoría superior a la especie) distintas de invertebrados y al menos 92 de vertebrados: 86 aves, de ellas 71 especies haciendo uso del espacio, de las cuales 18 posibles nidificantes; más la presencia de tres mamíferos, dos reptiles y un anfibio. Las zonas a conservar servirían como refugio de la fauna residente y garantizarían la conectividad ecológica para las especies migradoras.

Según Ansar, tiene "especial interés" la presencia de dos especies botánicas únicas en Aragón y que solo Zaragoza alberga, y que se hallan en las zonas propuestas a conservar como Crassula tillaea y Papaver lecoqii, así como Papaver pinnatifidum en las inmediaciones que podría verse afectada por los movimientos de tierras.

Por todas estas razones, Ansar considera que el desarrollo tecnológico "debe ser respetuoso con el medio ambiente si quiere gozar de prestigio, credibilidad y ostentar la calidad de sostenibilidad", en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y también con los principios de las estrategias nacionales de infraestructura verde. Por último, recuerdan que "Zaragoza debe responder a su compromiso como una de las cien ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030".