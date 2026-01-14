De una planta de hidrógeno con 80 millones de euros a un aparcamiento en Tamarite: el Gobierno de Aragón declara de interés cuatro nuevas inversiones

El Gobierno aragonés ha aprobado este miércoles declarar de interés de Aragón cuatro inversiones repartidas en las tres provincias que suman casi cien millones de euros y cuarenta empleos cuando estén operativos.

La más cuantiosa es el proyecto Hysencia, promovido por Angus Enterprise , con una inversión inicial 78,7 millones de euros para una planta de generación de hidrógeno renovable de 20 megavatios (MW) mediante electrólisis del agua, con una planta solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo, que se ubicará en Plasencia del Monte, en el municipio de La Sotonera, en la Comarca Hoya de Huesca.

La planta fotovoltaica tendrá 47,2 MW de potencia nominal y el proyecto permitirá generar hasta 2.075 toneladas anuales de hidrógeno renovable, según ha informado la vicepresidenta, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Esta planta prevé evitar la emisión de hasta 527.273 toneladas de CO2 a lo largo de su vida útil, estimada en 30 años, gracias a la sustitución de combustibles fósiles.

Vaquero ha destacado que Hysencia fue uno de los siete proyectos adjudicatarios de la primera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno de entre 132 proyectos que se presentaron y se estima que podría generar un impacto sobre el PIB superior a 130 millones de euros a lo largo de su ciclo constructivo y de operación. En cuanto a la generación de empleo, se prevén 300 puestos de trabajo en su fase de construcción y 15 empleos durante los 30 años de funcionamiento de la planta.

También se ha declarado como inversión de interés autonómico el proyecto de Aparcamiento Seguro y Protegido Ponentia-La Vispesa, que se desarrollará también en la provincia de Huesca, en Tamarite de Litera, con un presupuesto incluida la zona de servicios de 7,3 millones. Este estacionamiento tiene como objetivo ofrecer un espacio que garantice la seguridad y el bienestar de los transportistas y de las mercancías, con 183 plazas para camiones sobre una superficie de 47.000 m², que contará además con un edificio de 1.970 m², que integrará restauración, zonas de descanso, conectividad digital, aseo o lavandería. El proyecto dispondrá de sistemas de videovigilancia, control de accesos y protección perimetral, para garantizar la seguridad. Este proyecto creará 25 puestos de trabajo (directos e indirectos) durante las fases de estudios, preparación del terreno, asfaltado y obra civil y 8 directos cuando inicie la fase operativa. El proyecto ha sido beneficiario de una subvención de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), con 3,6 millones de euros. La promotora es la sociedad impulsora de La Melusa-Tamarite, plataforma industrial y logística ubicada en la Comarca de La Litera, junto a la A-22 y una intermodal ferroviaria, con dedicación prioritaria a la industria agroalimentaria, que está en fase de ejecución desde noviembre de 2024 y su puesta en marcha está prevista para el próximo año, de forma coordinada con la entrada en funcionamiento de la terminal ferroviaria intermodal La Melusa.

Otro de los proyectos es la ampliación de las instalaciones de la empresa R3novatio Recycling ubicada en el Parque Tecnológico del Reciclado de Zaragoza, con 6,5 millones de inversión prevista y la previsión de incorporar tecnologías avanzadas para la clasificación y procesamiento de aluminio y acero, incluyendo sistemas de visión artificial, sensores, rayos X y robots. El proyecto generará 10 nuevos empleos estables, elevando la plantilla total a 34 trabajadores, y contribuirá a la descarbonización y reducción de residuos, evitando la extracción de recursos naturales y reduciendo las emisiones de CO2. El objetivo es incrementar la capacidad productiva, mejorar la calidad del material reciclado y reducir costes energéticos, consolidando la posición de Aragón como referente nacional e internacional en reciclaje avanzado.

En la provincia de Teruel se ha declarado de interés de Aragón una planta de recogida y tratamiento de residuos de construcción y demolición en Albalate del Arzobispo, con una inversión de 741.000 euros. El proyecto está promovido por Tresidual, empresa que ya dispone de una instalación de casi 14.000 m2 para el tratamiento de residuos no peligrosos en el término municipal de Alcañiz, con una capacidad de almacenamiento de 16.800 toneladas. El nuevo proyecto está previsto en el Polígono San Cristóbal y ocupará 14.714 metros cuadrados, con una nave de 800 m2 donde se ubicará el área de control de acceso, admisión y administración, además de almacenamiento de los residuos no peligrosos, como cobre, aluminio, papel y cartón. Tresidual dispone de una plantilla de 9 trabajadores y prevé ampliarla a 16 con las nuevas instalaciones.