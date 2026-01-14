La huelga de médicos por el Estatuto Marco pincha en Aragón: solo 14 personas de 950 profesionales han secundado el paro

La huelga médica contra la reforma del Estatuto Marco que se vive este miércoles y jueves en España ha pinchado en Aragón. Cierto es que en la comunidad el paro no estaba convocado oficialmente por los sindicatos, por lo que la jornada ha pasado bastante desapercibida. De hecho, de los 951 profesionales reales disponibles apenas han hecho huelga 14 personas, según los datos del Departamento de Sanidad. Es decir, el seguimiento ha sido del 1,47%.

Por provincias, en Huesca han secundado el paro dos personas de 186; en Teruel tan solo un efectivo de 158 reales; y en Zaragoza han seguido la huelga 11 facultativos de 607.

Los datos registrados este miércoles en la comunidad distan mucho de los alcanzados en la huelga de diciembre, cuando el seguimiento fue más alto y, además, los sindicatos CesmAragón y Fasamet convocaron otra huelga al mismo tiempo al Gobierno de Aragón. El trasfondo de todo era el Estatuto Marco, pero también entonces se aprovechó el momento para hacer reclamaciones a la consejería aragonesa. El impacto de la huelga de diciembre fue tal que se tuvieron que suspender más de 800 cirugías programadas para los días de paro.

Sin embargo, la convocatoria de este miércoles y jueves está centrada en ocho comunidades autónomas —Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Asturias— y ha sido impulsada por los sindicatos autonómicos integrados en la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF).

Aunque en Aragón la huelga médica no está teniendo efectos, desde la consejería sí se pide al Ministerio de Sanidad que "reconduzca" el proceso de reforma del Estatuto Marco del personal estatuario del Sistema Nacional de Salud. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, le ha enviado una carta a la ministra Mónica García, con fecha 12 de enero de 2026, donde le manifiesta el impacto que tiene una reforma de este alcance "sobre la planificación de los recursos humanos, la organización de los servicios sanitarios y la financiación autonómica", por lo que le pide "un enfoque global, que no puede sustituirse por avances unilaterales, ni por acuerdos parciales", reza en la carta.

El titular de Sanidad en Aragón afirma que el proceso seguido hasta la fecha "dista de responder a un esquema de cooperación real entre administraciones". Según ha detallado, la forma de proceder del ministerio "ha dificultado" que las comunidades autónomas puedan analizar con rigor las propuestas planteadas y formular aportaciones en tiempo y forma.

Bancalero ha recordado que las comunidades reclamaron el pasado mes de julio, en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, retomar un trabajo técnico estructurado. Además, manifestaron que cualquier modificación del Estatuto Marco debía sustentarse en memorias técnicas, jurídicas y económicas que permitieran evaluar su viabilidad y su impacto real. "Pero, a día de hoy, dicha documentación no ha sido remitida, pese a haber sido solicitada reiteradamente por la comunidad", recalcan desde la consejería.

Condiciones laborales

Por otra parte, el consejero indica en la carta que para mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios "debe abordarse desde una visión integradora y una planificación coherente con los recursos humanos disponibles, no como un elemento de división entre categorías profesionales, entre administraciones o dentro del propio Gobierno de España".

Por ello, Bancalero considera imprescindible reconducir el proceso, "incorporando de manera efectiva a todos los actores implicados, incluidos los representantes del colectivo médico, y retomar una metodología basada en el rigor técnico, la transparencia y el respeto competencial".

"Aragón está dispuesto a estudiar todas las propuestas que se planteen, siempre que se acompañen de las memorias técnicas, jurídicas y económicas preceptivas y que el trabajo se realice de forma coordinada con los ministerios cuyas competencias se ven directamente afectadas, en particular los de Hacienda y Función Pública", dice Bancalero.