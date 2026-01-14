La Aemet lo confirma: cambio drástico en el tiempo en Aragón con el regreso de la nieve y termómetros bajo cero

El invierno no da tregua en Aragón tras el paso de las borrascas Francis y Goretti en este inicio de 2026. Después de unos días con una mayor estabilidad, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado una alerta del cambio radical que se avecina en toda la comunidad de cara al fin de semana. Las temperaturas registrarán un notable descenso a partir del viernes en el Pirineo, Sistema Ibérico y Cinco Villas mientras las precipitaciones también se convertirán en protagonistas durante los próximos días.

La predicción actual de la Aemet no libra a Zaragoza de un gran cambio en el tiempo que no vendrá acompañado de cierzo, sino de lluvia. Después de que la capital aragonesa haya amanecido este miércoles cubierta de niebla, se dará paso a la llegada de varios frentes que ya están haciendo mella en otras partes de España. El jueves será el día más frío de toda la semana con mínimas de 3 grados y la lluvia obligará a los zaragozanos a sacar los paraguas por la tarde con un 90% de probabilidad.

Aviso de precaución de niebla en una carretera / EFE / ZIPI ARAGÓN

El agua será la protagonista de todo el fin de semana en la capital aragonesa, aunque no lo hará con gran fuerza. Tal como indica la predicción, la lluvia seguirá presente en Zaragoza al menos hasta el martes cuando también vuelva con fuerza el viento con rachas que podrían superar los 20 kilómetros por hora. Según Eltiempo.es, el martes 20 será el día más lluvioso ya que se podría recoger hasta 20 mm.

Nevadas débiles y heladas moderadas en el Pirineo

El Pirineo también vivirá de primera mano la inestabilidad climatológica que se va a cebar este fin de semana con el este y norte de España. Los termómetros van a bajar de forma considerable en las próximas horas y podrían registrarse hasta 4 grados bajo cero en localidades como Sallent de Gállego y Panticosa. La predicción de la Aemet indica que nevará con fuerza en el Pirineo a partir de la tarde del jueves con una cota de nieve que se situará en torno a los 1.300 metros en toda la provincia de Huesca. Por lo tanto, las temperaturas mínimas descenderán y habrá heladas débiles y moderadas.

Tiempo Sallent Pronóstico del tiempo para Sallent de Gállego.

Sin embargo, las tormentas y la subida de las temperaturas transformarán los copos de nieve en agua a partir del sábado y así seguirá hasta por lo menos el martes cuando volverán a bajar las temperaturas con mínimas de hasta -4 grados en muchos pueblos del norte de la provincia oscense. En Huesca capital la tendencia será parecida, máximas de 10 grados de viernes a martes con lluvia.

Más frío en Teruel

La misma tendencia meteorológica se va a repetir en Teruel, que será la provincia donde más frío haga este fin de semana si se cumplen los pronósticos de la Aemet. Al igual que en el resto de Aragón, las precipitaciones van a ser predominantes en toda la provincia a partir del jueves por la tarde con mínimas negativas en Teruel capital. El frío será aún mayor a partir del domingo cuando podrá nevar en Javalambre y Valdelinares con máximas que no alcanzarán en ningún caso los 4 grados positivos. Los termómetros seguirán bajando en todo Teruel hasta el martes.