Ni Londres ni Milán: este es el destino favorito de los aragoneses para viajar en avión

En el aeropuerto de Zaragoza es difícil encontrar la típica estampa de turistas arrastrando sus maletas, haciendo filas en los mostradores de facturación o apilándose delante de las pantallas para conocer la información de los vuelos. No es una terminal turística al uso -sí es un referente en mercancias, alcanzando en 2025 su segundo mejor dato-, pero sin embargo desde Zaragoza se viaja mucho: un total de 355.299 pasajeros tomaron un avión desde la capital aragonesa el año pasado. ¿Cómo puede ser?

El dato no solo contabiliza los vuelos comerciales y las rutas regulares, sino que también incluye vuelos chárter, viajes de jets privados...y eso deja un listado de destinos muy largo a ciudades, en algunos casos, muy curiosas. ¿Cuál es el lugar favorito al que viajan los aragoneses en avisón? No es ni Milán, ni Londres ni Roma, que ha dado un impulso a los viajes en 2025 tras recuperarse el vuelo a la ciudad italiana de la mano de la compañía rumana Wizz Air.

El destino favorito de los pasajeros de Aragón es Palma de Mallorca, con un total de 73.324 pasajeros el año pasado (2.800 más en comparación con los datos de 2024). Vueling y Ryanair son las dos compañías que ofrecen viajes regulares a la isla, más allá de vuelos privados que se hayan realizado también a este destino.

Un avión de la compañía Binter llega al aeropuerto de Zaragoza. / Jaime Galindo.

A mucha distancia de Mallorca está Londres, con 73.324 personas viajando desde Zaragoza hasta el aeropuerto de Stansted en 2025; seguido de Bucarest, con 30.995 pasajeros. Estos tres destinos repiten en el top 3 respecto a 2024, lo mismo que sucede en el cuarto puesto con Milán, que recibió 30.256 pasajeros en 2025. El quinto lugar lo ocupa Roma, que tras volver a estar disponible en la parrilla de Zaragoza registró 25.000 pasajeros y desbanca así a la ciudad rumana de Cluj-Napoca, que pasa al sexto lugar con 22.619 viajeros.

El último destino en figurar por encima de los 20.000 pasajeros es Gran Canaria, con 21.385; Bruselas tuvo 18.710; Tenerife un total de 18.321; o Marrakech, 17.113.

El poder de los vuelos chárter

Más allá de los clásicos, hay destinos de los aragoneses que no aparecen en las ofertas comerciales habituales pero que sí se realizan impulsados por los vuelos chárter o viajes privados. Algunos, por ejemplo, también están motivados por los viajes de equipos como el Real Zaragoza o el Casademont Zaragoza cuando juegan fuera de casa.

La expedición del Real Zaragoza, en el aeropuerto antes de tomar un chárter para jugar un partido fuera de la ciudad. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Por poner solo algunos ejemplos, durante 2025 aparece que 348 personas viajaron a El Cairo; 339 a Praga; 274 a Estrasburgo, 231 a Funchal; 165 a Bratislava; o 159 a Podgorica. Hay otros con muy pocos pasajeros desde Zaragoza, pero llamativos como Skopje (Macedonia), a donde volaron 5 personas en 2025. También aparece 4 personas a Faro; 4 a Cambridge; o 2 a Grenoble.

Pero no solo fuera de las fronteras se dieron los chárter desde Zaragoza, también en territorio nacional. En este sentido, se registró que 157 pasajeros volaron hasta Almería; o 95 a Jerez de la Frontera. También hubo 71 personas que partieron desde el aeropuerto de Zaragoza hasta Valencia; 38 a Málaga, 52 a Alicante; 12 a Vigo; 5 a San Sebastián; o 3 a Santander.