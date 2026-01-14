Mapa del talento en Aragón: estas son las empresas más atractivas para trabajar

Hoy, en el Campus Repsol en Madrid, se han entregado los reconocimientos de Merco Talento España 2025, el monitor de referencia que dibuja el ecosistema del Employer Branding en nuestro país.

En perspectiva nacional, por decimoquinto año consecutivo, Inditex se alza con la medalla de oro, consolidando un liderazgo histórico que parece no tener fin. El podio de honor lo completan Iberdrola (2º) y Repsol (3º), tres gigantes que han sabido adaptar su propuesta de valor a las exigencias de un Talento que ya no solo busca un salario, sino un propósito y flexibilidad. El top 10 nacional lo completan marcas icónicas como Coca-Cola, BBVA, Mercadona, CaixaBank, Mapfre, Ikea y Mahou San Miguel.

Si miramos el mapa aragonés, de entre las 200 compañías que conforman el listado de Merco Talento, la empresa aragonesa más atractiva para trabajar en ella es DKV Seguros, que ocupa el puesto 65. Le siguen de cerca Ibercaja y BSH Electrodomésticos.

Todas ellas representan la marca Aragón en sectores tan diversos como los seguros, la banca o los electrodomésticos.

La radiografía más ambiciosa hasta la fecha

Este año, Merco Talento ha procesado 53.020 encuestas cruzando datos de 13 fuentes de información distintas y 6 evaluaciones. Desde la opinión de más de 31.000 trabajadores hasta el análisis de más de medio millón de menciones en el entorno digital, el monitor ofrece una visión 360º de lo que hoy significa ser “imán empresarial para el Talento”.

Como novedad disruptiva, esta edición ha integrado por primera vez las expectativas de 4.163 demandantes de empleo (en colaboración con Infojobs) y 21 miembros de áreas de empleo de universidad (en colaboración con Recruiting Erasmus), capturando el pulso real de quienes están a punto de entrar en el mercado.

Los datos: el monitor ha contado para su elaboración con la opinión de los dos públicos indicados anteriormente y de 31.289 trabajadores (trabajadores propios, trabajadores del sector -novedad 2025- y trabajadores de grandes empresas), 9.127 universitarios y estudiantes de FP, 838 alumni de escuelas de negocio, 7.000 ciudadanos, 318 expertos en recursos humanos, 75 responsables de sindicatos, 78 catedráticos y 573.978 menciones analizadas en Merco Talento Digital, en colaboración con Nethodology. Adicionalmente, se ha llevado a cabo un análisis de indicadores objetivos de las políticas de gestión de Talento procedente de 111 empresas.