Cuál es la multa por no presentarse a una mesa electoral en las elecciones de Aragón.

El domingo 8 de febrero, más de 1,3 millones de aragoneses están llamados a votar en las elecciones autonómicas para elegir a sus representantes en las Cortes de Aragón tras un adelanto electoral inédito por el fracaso de las negociaciones presupuestarias. Es la undécima ocasión en la que los electores de la comunidad votarán en unos comicios autonómicos desde la llegada de la democracia a España.

Las elecciones autonómicas de Aragón se celebran en tres cinscunscripciones electorales: Huesca, Teruel y Zaragoza, lo que significa que cada formación política que se presenta lo hace con una lista de candidatos para cada una de las provincias.

En total, a las próximas votaciones en la comunidad concurrirán catorce partidos políticos, después de que la izquierda decidiera presentarse por separado y con novedades como la de Se Acabó la fiesta del agitador ultra 'Alvise' que lo hace por primera vez. Todos ellos compiten por los 67 escaños que conforman el Parlamento aragonés.

La duración de la jornada electoral

La jornada electoral se desarrollará entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde en los colegios electorales distribuidos por todo Aragón. En ellas se habilitarán cerca de 2.200 mesas electorales de las que formarán parte los aragoneses seleccionados para ejercer como presidentes, vocales o suplentes en los próximos comicios.

La elección se realiza mediante sorteo por parte de los ayuntamientos de cada localidad, que son quienes tienen la competencia. La convocatoria es obligatoria, pudiendo enfrentarse a importantes sanciones si no se cumple con este deber democrático.

¿Cuál es la multa por no presentarse a una mesa electoral?

Los cargos de presidentes y vocales en una mesa electoral son cargos obligatorios, según recoge la Ley Electoral. Por ello, si un ciudadano ha sido convocado y no acude está infringiendo la ley, lo que acarrea una dura penalización.

La legislación establece que este será de pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a 24 meses. Con respecto a la cuantía de la multa variará en función de la capacidad económica del ciudadano. Las últimas sanciones en las elecciones generales de 2023 oscilaron entre 236 euros y 2.700 euros.

Motivos por los que puedes librarte se la mesa electoral

En circunstancias normales, solo pueden evitar la mesa electoral quienes justifiquen su ausencia previamente con uno de los motivos que recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Los elegidos contarán con un plazo de siete días desde la comunicación de su designación para poder presentar alegaciones.

Causas personales: ser mayor de 65 años, tener una discapacidad, estar enfermo o de baja laboral, estar embarazada de más de seis meses o tener un embarazo de riesgo o tener una intervención quirúrgica en los días cercanos a la votación.

ser mayor de 65 años, tener una discapacidad, estar enfermo o de baja laboral, estar embarazada de más de seis meses o tener un embarazo de riesgo o tener una intervención quirúrgica en los días cercanos a la votación. Causas familiares: ser madre de un bebé menor de 9 meses, tener un hijo menor de 14 años cuando el otro progenitor no se pueda ocupar de él, tener previsto un evento familiar de especial importancia que sea inaplazable o el cuidado directo y continuo de menores de 8 años, personas con discapacidad o familiares mayores y/o enfermos.

ser madre de un bebé menor de 9 meses, tener un hijo menor de 14 años cuando el otro progenitor no se pueda ocupar de él, tener previsto un evento familiar de especial importancia que sea inaplazable o el cuidado directo y continuo de menores de 8 años, personas con discapacidad o familiares mayores y/o enfermos. Causas profesionales: Entre ellas figuran los trabajadores que presten sus servicios a las juntas electorales, los juzgados, personal sanitario, bomberos o los directores y jefes de servicios informativos que deban cubrir la jornada.

Además, hay que destacar que el voto por correo no exime a los ciudadanos de ser llamados a formar parte de una mesa electoral, pese a la creencia generalizada de que es así.