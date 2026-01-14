La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar "al 95%" el coste de energía de los centros de datos

La multinacional tecnológica Multiverse Computing, originaria de San Sebastián, se instalará a partir del próximo lunes en Zaragoza, donde estrenará una nueva sede con 50 empleados de alta cualificación y el objetivo de llegar a 100 en el corto plazo y a 200 en el medio. Su función principal es la de optimizar el coste de la energía de los centros de datos, una de las razones de peso que les han llevado a aterrizar en la capital aragonesa, concretamente en la séptima planta del Centro Empresarial de Aragón.

Su promesa es la de llegar a optimizar esos costes "al 95%", y ya tienen un acuerdo cerrado con Amazon Web Services (el único promotor que está operando ya en la comunidad) y esperan alcanzar otras ententes con Microsoft, Samca, ACS o Blackstone en los próximos meses. "Llevamos años trabajando con el algoritmo, con técnicas que son diferenciales a nivel mundial. Lo que hacemos es detectar qué información es válida y cuál no, y la que no la eliminamos", ha desgranado Iraia Ibarzabal, directora de expansión de la compañía vasca. En ese sentido, aprovechan la IA para "optimizar" el software asociado a esa energía.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado la empresa como "el unicornio de las tecnológicas en España", resaltando que ya está valorada en 1.000 millones de euros y que han captado varios millones de euros en distintas rondas de financiación. Sus empleados serán, esencialmente, ingenieros, con salarios que rondarán los 40.000 y los 50.000 euros anuales. "Es probablemente el proyecto más puntero del país", ha asegurado el líder popular.

Iraia Irazabal (Multiverse) y el presidente Jorge Azcón, este miércoles. / Miguel Ángel Gracia

Mientras, Multiverse Computing ya tiene sedes, de carácter más "comercial", en Madrid y Barcelona, así como otras repartidas por todo el mundo, en Londres, San Francisco o París. "Nos sentíamos con el deber de venir aquí, para ayudar y hacer posible el desarrollo de un polo de inteligencia artificial. Queremos llevar a la empresa y a las administraciones nuestros conocimientos", ha remarcado Irazabal.

Expansión y "alfombra roja"

Zaragoza es, por tanto, un paso más en la expansión de la multinacional fundada en 2019 y que en la capital aragonesa contará con un 40% de trabajadores extranjeros. Este mismo miércoles, en el Consejo de Gobierno, se ha firmado un protocolo de colaboración con la DGA para generar "sinergias" con las empresas del sector tecnológico ya presentes en la comunidad.

"Existe la posibilidad de ampliar esa colaboración en el futuro. Multiverse ha decidido instalarse aquí porque necesitan estar cerca de los centros de datos", ha insistido Azcón, que ha vuelto a incidir en las inversiones milmillonarias captadas en los últimos meses. "Lo que presentamos hoy es una de las consecuencias del trabajo que venimos haciendo", ha sentenciado, antes de subrayar que desde el Pignatelli están dispuestos a "empujar y poner la alfombra roja a las empresas que generan este ecosistema tecnológico".