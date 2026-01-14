Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica

El nuevo modelo de financiación autonómica no es positivo para Aragón. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este miércoles, a la vez que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica su propuesta a las comunidades autónomas, un primer análisis sobre una iniciativa que castiga a Aragón en el número de recursos por habitante ajustado (la población ajustada rige el reparto de fondos) y coloca a la comunidad en último lugar. Este primer estudio de Fedea revela también que Aragón es la comunidad que menos euros por habitante ajustado recibirá en el nuevo reparto, aplicando los resultados de la financiación de 2023.

La estimación de Ángel de la Fuente, director de Fedea, del impacto del nuevo sistema de financiación autonómica no es muy positiva para Ara´gon. La comunidad, según el ajuste realizado con el nuevo modelo respecto a la financiación de 2023, recibiría 3.522 euros por ciudadano.

Fedea admite la nivelación, pero denuncia los privilegios

El experto Ángel de la Fuente se muestra muy crítico con algunos de los nuevos aspectos de este modelo de financiación. "La propuesta combina elementos prometedores con otros francamente negativos y deja en el aire cuestiones esenciales", concreta en la introducción el economista, que anima a que el futuro sistema se negocie "en general", con todas las comunidades, aunque vaticina que "se resolverá fuera del marco unilateral".

De la Fuente denuncia también que "algunas de las propuestas solo se esbozan en términos genéricos" y advierte que otras muchas están "en desarollo", pendientes de que Hacienda vaya concretando hasta donde llega su nueva iniciativa para el reparto de la financiación de las comunidades autónomas. "La propuesta mejora la estructura general del sistema, pero solo ligeramente", resume el economista de Fedea, que sí pone en valor "una simplificación importante del modelo", más sencillo de aplicar con esta renovación. Sin embargo, y aunque se señala que habrá "un reparto más equitativo de los recursos" en líneas generales, De la Fuente lamenta que se introducen "dos nuevos elementos de más que dudosa justificación". Cita así el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes, que en ambos casos impactan positivamente en los fondos de Cataluña, con quien el Gobierno central negoció esta partida.

Sobre el nuevo Fondo Climático, los economistas de Fedea alertan de que es "un brindis al sol más que una herramienta útil para la lucha contra el cambio climático". De los 1.004 millones de euros que Fedea pronostica que tendrá esta nueva línea de financiación, 216 millones acabarán en las arcas de Cataluña, segunda tras Andalucía, que recibirá 234 millones. Aragón queda en una posición baja, con 23 millones recibidos por esta vía. Solo Asturias, Cantabria, La Rioja y Extremadura recibirán menos dinero de un fondo que, en teoría, el Gobierno crea para que las comunidades dispongan de más recursos para luchar contra el cambio climático.

La crítica de Fedea hacia el fondo de Pymes societarias es aún mayor. De la Fuente tacha de "imaginativa excusa" la creación de una nueva línea que "se ha bucsado para darle a Cataluña una jugosa prima de financiación a cuenta del IVA". 1.441 millones de euros, de los 19.64 millones con los que contará el fondo, acabarán en las arcas de la Generalitat. Aragón tan solo percibirá 46 millones, de un fondo en el que solo entrarán la Comunidad Valenciana (232 millones), Baleares (55 millones) y la Comunidad de Madrid (191 millones). El resto de territorios no recibirán ingresos del Estado por esta vía. Fedea anima al Gobierno central a "dejar en paz" a las pymes o ayudar a "convertirse en grandes empresas".