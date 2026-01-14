Óscar Puente entra de lleno en la campaña electoral de Aragón: "Mazcón me denunció y la Junta Electoral le ha dado para el pelo"

La Junta Electoral ha desestimado este martes dos denuncias del PP Aragón por sendas publicaciones en la red social 'X' -antes 'Twitter'-: una del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en relación a obras en la comunidad, y otra contra 'retuits' de las cuentas del PSOE Aragón y PSOE Teruel al balance del año 2025 que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una decisión que Puente se ha tomado con humor, entrando de lleno en la campaña del 8F contra el presidente y candidato del PP, Jorge Azcón. "Mazcón (sic) me denunció ante la Junta Electoral por estos dos tuits. La Junta Electoral le ha dado para el pelo", ha ironizado en sus redes sociales.

Por un lado, los populares habían llevado a la Junta Electoral una publicación del ministro el pasado 18 de diciembre en la que alude a la adjudicación del tramo de la A-21 entre Puente la Reina y Fago (Huesca), con una inversión de 123 millones de euros y que completa, junto al tramo Sigüés-Tiermas, la autovía entre Aragón y Navarra, han informado los socialistas.

La Junta Electoral ha estimado que esta publicación procede de un perfil personal, por lo que no se han utilizado recursos públicos para ello y prevalece la libertad de expresión.

Por otro lado, el PP había denunciado un "reposteo" del PSOE Aragón y PSOE Teruel al vídeo de balance del año publicado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 31 de diciembre. En este caso, entiende que se trata del "reuiteo" de una formación política y que "no queda acreditado su naturaleza institucional ni que se hayan utilizado recursos públicos para ello", por lo que prevalece también la libertad de expresión.