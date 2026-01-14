Un pequeño pueblo de mil habitantes de Huesca acogerá en mayo una prestigiosa cita mundial sobre arquitectura

Las provincias de Palencia y Huesca se situarán en el mapa internacional de la arquitectura sostenible con la celebración del 23º Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra (SIACOT), una de las grandes citas mundiales sobre edificación con materiales naturales, que reunirá en ambos territorios a alrededor de 200 especialistas de una treintena de países.

Será la segunda vez que este foro, con más de dos décadas de trayectoria y presencia continuada en América Latina, se celebre en España, y lo hará, de forma significativa, fuera de los grandes núcleos urbanos, como ha destacado la coordinadora del SIACOT, Pilar Díez, durante la presentación celebrada este miércoles en la Diputación de Palencia.

La cita será entre los días 8 y 12 de mayo de 2026 y la elección de Palencia y Huesca como sedes supone una apuesta deliberada por descentralizar los grandes debates arquitectónicos y trasladarlos al medio rural, allí donde la arquitectura de tierra no solo forma parte del pasado, sino que se ha convertido en un laboratorio contemporáneo de innovación, sostenibilidad y respuesta a los retos climáticos.

Así lo ha subrayado Díez al recordar que la candidatura conjunta fue aprobada en Colombia en 2023 tras años de trabajo y que se planteó como un “experimento consciente” para demostrar que desde la periferia también se genera conocimiento de alcance global. El SIACOT es un congreso internacional iberoamericano que se celebra desde hace 23 años y que ha recorrido más de 15 países, con sedes en ciudades como Bogotá, La Paz, Valparaíso, Asunción o San Salvador.

En su regreso a España, el seminario conmemorará además los 20 años de la creación de la Red Iberoamericana Proterra, impulsora del encuentro, consolidando un espacio único de intercambio científico, técnico y cultural en torno a la construcción con tierra como alternativa real y viable para el presente y el futuro de la arquitectura.

Récord de participación

Como se ha destacado durante la presentación, las cifras de participación han batido récords en esta edición. La organización ha recibido cerca de 300 propuestas procedentes de 30 países, entre artículos científicos, pósteres, memorias de obra y proyectos audiovisuales, que están siendo evaluados por un comité científico y de exposición integrado por expertos de distintos continentes.

Estos datos sitúan al SIACOT 2026 como una de las ediciones con mayor impacto académico y proyección exterior de toda su historia, y confirman el creciente interés mundial por la arquitectura de tierra en un contexto marcado por la transición energética y la descarbonización.

Aragón y Castilla y León

El formato del seminario será bi-sede y se desarrollará como un itinerario territorial. Las dos primeras jornadas tendrán lugar en el municipio oscense de Ayerbe, de poco más de mil habitantes, donde se impartirán una docena de talleres experimentales a cargo de una treintena de especialistas internacionales.

Los participantes podrán trabajar directamente con técnicas como la tapia, el adobe reforzado, los revestimientos de cal y tierra, el empleo de BTC, las bóvedas de adobe o la restauración de muros, en una experiencia práctica que refuerza el carácter formativo del encuentro. El programa incluye además un taller específico dirigido a jóvenes de entre 11 y 16 años, con el objetivo de acercar este tipo de arquitectura a las nuevas generaciones. El tercer día se articulará como una ruta patrimonial entre Aragón y Castilla y León que permitirá recorrer paisajes, conjuntos históricos y ejemplos singulares de arquitectura de tierra que jalonan ambos territorios.

Ya en la provincia de Palencia, el grueso de las ponencias, mesas de debate, exposiciones y sesiones técnicas se concentrará en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava, aunque el programa se extenderá a otros municipios, con visitas a palomares de Tierra de Campos, bodegas excavadas, arquitectura tradicional y enclaves patrimoniales de referencia.

Desde la Diputación de Palencia, su vicepresidente, Urbano Alonso, ha destacado el valor simbólico y técnico que tiene la celebración del SIACOT en una provincia que “atesora un auténtico catálogo de soluciones constructivas en tierra”, visibles en templos, viviendas, edificios auxiliares y, de forma muy especial, en los palomares que caracterizan el paisaje de Tierra de Campos.

La decana del Colegio Oficial de Arquitectos de León, Eva Tesla, ha incidido en que el SIACOT es “uno de los grandes eventos internacionales” en su ámbito y una oportunidad excepcional para que más de 200 expertos compartan investigaciones y experiencias sobre cómo se concibe hoy la arquitectura con tierra.

Por su parte, la presidenta de la delegación de Palencia del Colegio Oficial de Arquitectos, Sandra Villameriel, ha recalcado que la llegada del SIACOT a provincias como Palencia y Huesca contribuye a romper inercias y a visibilizar territorios rurales que, lejos de ser espacios marginales, están generando proyectos contemporáneos innovadores y respetuosos con el entorno. “Que un evento de esta envergadura, acostumbrado a grandes capitales latinoamericanas, encuentre aquí un lugar para seguir creciendo es un mensaje muy potente”, ha señalado.