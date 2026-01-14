Pilar Alegría responde a Abascal: “Ojalá los machistas se queden solos”

La líder del PSOE Aragón y candidata a presidir el Gobierno autonómico, Pilar Alegría, ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal, que en su mitin de Utebo, ayer, la calificó como “mujer objeto”.

La líder de los socialistas denuncia el “espanto, la misoginia y el machismo” de Abascal, pero llama a sus seguidores en redes sociales a ver el video y comprobar que, “en vez de aplausos, que es lo que buscaba, lo que hubo fue silencio”.

“Sus seguidores son más sensatos que él”, ha dicho Alegría, que ha llamado a que en las próximas elecciones “los machistas se queden solos” y estos comportamientos “ruines” salgan de la política en público y de las redes sociales “bajo el anonimato”.