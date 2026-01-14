Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pilar Alegría responde a Abascal: “Ojalá los machistas se queden solos”

La candidata del PSOE a la presidencia de Aragón anima a ver el video del líder de la ultraderecha “donde sus seguidores le dan una lección”

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia de la comunidad, Pilar Alegría.

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia de la comunidad, Pilar Alegría. / JAIME GALINDO

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

La líder del PSOE Aragón y candidata a presidir el Gobierno autonómico, Pilar Alegría, ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal, que en su mitin de Utebo, ayer, la calificó como “mujer objeto”.

La líder de los socialistas denuncia el “espanto, la misoginia y el machismo” de Abascal, pero llama a sus seguidores en redes sociales a ver el video y comprobar que, “en vez de aplausos, que es lo que buscaba, lo que hubo fue silencio”.

“Sus seguidores son más sensatos que él”, ha dicho Alegría, que ha llamado a que en las próximas elecciones “los machistas se queden solos” y estos comportamientos “ruines” salgan de la política en público y de las redes sociales “bajo el anonimato”.

