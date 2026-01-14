Pilar Alegría responde a Abascal: “Ojalá los machistas se queden solos”
La candidata del PSOE a la presidencia de Aragón anima a ver el video del líder de la ultraderecha “donde sus seguidores le dan una lección”
La líder del PSOE Aragón y candidata a presidir el Gobierno autonómico, Pilar Alegría, ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal, que en su mitin de Utebo, ayer, la calificó como “mujer objeto”.
La líder de los socialistas denuncia el “espanto, la misoginia y el machismo” de Abascal, pero llama a sus seguidores en redes sociales a ver el video y comprobar que, “en vez de aplausos, que es lo que buscaba, lo que hubo fue silencio”.
“Sus seguidores son más sensatos que él”, ha dicho Alegría, que ha llamado a que en las próximas elecciones “los machistas se queden solos” y estos comportamientos “ruines” salgan de la política en público y de las redes sociales “bajo el anonimato”.
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- CAF Zaragoza, una fábrica a toda máquina: roza los mil trabajadores con trenes y tranvías para 14 ciudades
- Muere un joven de 24 años en un accidente de tráfico en Villanueva de Gállego, segundo fallecido en Aragón en menos de 24 horas
- La Piedra 64, el restaurante que cambió la moda de las hamburguesas por los bocadillos más originales de Zaragoza: “Hago guisos de la abuela entre pan”
- El ocaso de las tiendas de informática en Zaragoza: 'Cuando monté el negocio la arroba era una novedad
- Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
- Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
- El DAT Alierta de Zaragoza estima un impacto de 100 millones anuales y ya tiene fecha estimada para las obras