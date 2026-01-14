La plantilla de Mann Hummel en Zaragoza, en pie de guerra contra los 150 despidos que plantea la empresa: "Aquí no sobra nadie"

Los trabajadores de la multinacional alemana Mann Hummel en Zaragoza prometen dar guerra ante la intención de la emrpesa de despedir, mediante un expediente de regulación de empleo (ere), a 150 personas, casi una cuarta parte de la plantilla, que en estos momentos es de 630 empleados en el polígono Plaza. La intención de la empresa, desvelada por este diario el pasado 19 de diciembre, es por tanto la de reducir en un porcentaje importante su plantilla en la fábrica zaragozana, la única del grupo en el país.

Desde los sindicatos, en cambio, no están nada conformes con esta determinación. Ni tampoco con las formas, ya que fuentes sindicales aseguran a este diario que "ni siquiera sabemos cuándo nos vamos a reunir". "La única información que tenemos es la comunicación de la dirección. Nos dijeron que nos convocarían para finales de enero, pero todavía no sabemos el día. Nosotros, de momento, estamos componiendo la mesa negociadora y, cuando nos entreguen toda la documentación, haremos un análisis muy detallado", reseñan.

En cualquier caso, el comité de empresa, presidido por UGT, ya anticipa que no va a reconocer los despidos. "Aquí no sobra nadie", esgrimen desde el que es el principal sindicato de Mann Hummel, una empresa clave para la industria del automóvil en la comunidad y que se dedica a la fabricación de filtros para automoción. De hecho, el pasado 2025 celebró su 60 aniversario.

Protesta de los trabajadores de Mann Hummel en Zaragoza por los 150 despidos planteados por la empresa. / Miguel Ángel Gracia

En ese sentido, los trabajadores explican que "no entienden" las razones detrás de este ere, ya que "los resultados del ejercicio 2025 han sido buenos". "Detrás de esas 150 personas hay 150 familias", recuerdan desde UGT, que deducen que la multinacional alemana busca una "reorganización productiva", aunque tampoco lo pueden aseverar porque, insisten, "no tenemos más información que el número de despidos que plantean".

Despidos graduales

Mann Hummel es, además, una de las históricas del polígono Plaza, donde lleva operando 20 años y cuenta con unas instalaciones de 37.000 metros cuadrados sobre una parcela de ocho hectáreas. Desde la multinacional justifican la medida en esas razones productivas, vinculadas -según las mismas fuentes- a que la planta de Zaragoza va a dejar de fabricar todos los elementos filtrantes, un tipo de producto más vinculado a los recambios, lo que provocará una caída relevante de la carga de trabajo en la factoría.

El cese de esta producción será de forma gradual a lo largo de 2026, según la información trasladada a la parte social, pero se desconocen por ahora los motivos de esta decisión y si se trasladará esta fabricación a otra planta del grupo alemán. Esta gradualidad se trasladará también a los despidos, que se irán produciendo de forma escalonada a lo largo del presente año.