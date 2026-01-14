Así quedará el Pabellón de Aragón si acaba siendo la sede de la Agencia Estatal de Salud

El Gobierno de Aragón está dispuesto a 'pelear' hasta el final para hacerse con la Sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Ahora que se conocen los criterios establecidos por el Gobierno central, la capital ha preparado una propuesta para que Zaragoza convierta en la sede de esta institución, considerada clave para reforzar las capacidades del Estado en materia de vigilancia, prevención y respuesta ante riesgos y emergencias sanitarias.

Según ha informado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, el impacto económico que tendía la llegada de la agencia sería de 3 millones en su primer año, y podría alcanzar los 15 cuando se alcancen los 300 empleos. El Ejecutivo, que lleva tiempo trabajando en su candidatura, adecuaría el Pabellón de Aragón para albergar esta sede, un edificio singular con un valor patrimonial de 33 millones de euros y 7.000 metros cuadrados disponibles, el doble de los que se exige para la futura Agencia de Salud Pública (4.000).

Las instalaciones, que exigirían una inversión de 16,9 millones de euros y 15 meses de trabajos, cumple todos los requisitos de capacidad para reuniones, videoconferencias, salón de actos, seguridad física y digital, y conectividad de alta capacidad y aparcamiento, además de otros que se valoran en el proceso de selección, como que cumpla medidas de sostenibilidad y eficiencia energética o se pueda acceder a él con movilidad sostenible, es decir, en transporte público o bicicleta.

Dado que entre los requisitos se encuentra la obligatoriedad de iniciar la actividad en el primer semestre de este mismo año, el Gobierno de Aragón ofrece la cesión de oficinas en el mismo recinto Expo como sede provisional mientras se lleva a cabo la transformación del Pabellón de Aragón. Para el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, «se considera imperativo que la Agencia Estatal de Salud Pública comience a funcionar a la mayor brevedad posible».

Bancalero ha recalcado que no solo se aspira a ser la sede administrativa, "sino a ser un nuevo motor de la salud pública basado en la evidencia científica, la innovación y la conexión territorial". Ha insistido en que la candidatura de Zaragoza "no quiere competir con otras ciudades, sino con un futuro mejor, actualizado y moderno de lo que queremos que sea la sanidad pública en España con esta propuesta, que no solo es sólida, sino estratégica para nuestro país".

El valor añadido de Aragón es que "no parte de cero". "Contamos con un ecosistema de protección de la salud, llevamos años y somos líderes en el uso avanzado de datos sanitarios", ha añadido el consejero de Sanidad, que ha precisado que Aragón cuenta con un respaldo institucional unánime, ya que recibió el respaldo de las Cortes de Aragón en 2022 y 2024, el Gobierno de Aragón aprobó un acuerdo en diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Zaragoza dio el visto bueno a una declaración institucional el 19 de diciembre de 2025 y la FAMCP expresó su apoyo unánime en febrero de 2024.

A ello hay que sumar la implicación de clústeres, entidades científicas, universidades, empresas, asociaciones profesionales y organizaciones sociales, que han participado en la elaboración de documentos de fortalezas y propuestas, insisten desde la consejería.