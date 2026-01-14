La reforma de la financiación autonómica y la falta de información: "Con los datos que hay, es imposible valorarlo"

Una rueda de prensa en el Ministerio de Hacienda y otra en la Delegación del Gobierno de Aragón. La vicepresidenta y ministra María Jesús Montero comunicó el pasado viernes el nuevo sistema de financiación autonómica que propone el Gobierno de España, después del pacto alcanzado entre el PSOE y ERC para la financiación con 4.700 millones extra de Cataluña. Y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, completó la información con la cifra para Aragón: 630 millones más año para la financiación aragonesa.

Pero a pesar de las grandes cifras, varios expertos en financiación consultados por EL PERIÓDICO declinan valorar la propuesta, pues no se han concretado aspectos cruciales, como el peso relativo que ocupan las comunidades autónomas en el nuevo reparto, o cómo se calculan algunas cuantías hechas públicas por el ministerio. "Con los datos que hay a día de hoy es imposible valorarlo", confiesa un profesor de la Universidad de Zaragoza, que considera que quizá, en la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera con los consejeros autonómicos de Hacienda, Montero complete la información a nivel técnico de la propuesta.

Con todo, algunos expertos en financiación consultados por este diario señalan algunas cuestiones que podrían beneficiar a la comunidad, y otras que dejan dudas sobre el futuro de la financiación.

Desde el ámbito universitario, quienes han analizado anteriores reformas de la financiación autonómica señalan como "buena noticia" que el pacto entre ERC y el PSOE "no es un concierto como el que pedía Cataluña". También, en el ámbito de las "buenas noticias" estaría la inyección de más fondos al sistema autonómico, una demanda de todos los gobiernos autonómicos desde hace años, casi tantos como el modelo actual lleva caducado. "Es bueno que haya más recursos sobre la mesa, pero con eso no basta. Parece que en términos absolutos nadie pierde, pero falta información sobre cómo quedan las comunidades autónomas en su peso relativo en este nuevo reparto", concreta otro experto universitario.

De hecho, esta es una de las cuestiones sobre las que falta información. Según fuentes del ministerio, el peso específico de Aragón pasaría, con esta reforma, del 3,17% actual al 3,22%, teniendo en cuenta que, por población, Aragón tiene un 2,98% de los habitantes del conjunto del país. Pero otras fuentes subrayan que no hay elementos de juicio suficiente para hacer ese cálculo.

También señalan estos expertos la "arbitrariedad" del fondo específico de cambio climático, que prima especialmente a las comunidades del Levante. "Es algo arbitrario porque se podrían contemplar efectos del cambio climático en todas las zonas del país, como el Pirineo", subrayan. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, indicó que no se había contemplado Aragón, con los efectos del calentamiento global en los glaciares del Pirineo, porque el fondo se destinaba, preferentemente, a responder a las afecciones y destrozos en infraestructuas que provocan las danas.

Por último, una de las cuestiones que "a priori" podría beneficiar a Aragón sería la inclusión de la variable de los "costes fijos" de los servicios públicos, que prima, en principio, a las comunidades autónomas menos pobladas. "No se ha explicado bien cómo se introduce la variable. Beneficiaría más a Aragón si se hubiera tenido en cuenta restando peso a la variable de población, pero se ha incluido dentro de una serie de variables correctoras que, por ejemplo, quita importancia a la dispersión, otra de las variables que beneficiaba a la comunidad autónoma", concluyen.

Este miércoles, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, participará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, asegura, "escuchará" la propuesta de la ministra, pero recalcará la importancia para Aragón de criterios como la despoblación o la orografía. Con todo, desde el Gobierno de Aragón recuerdan que la reforma del sistema debe realizarse "entre todos" y siguen criticando los privilegios a Cataluña. Desde el Ejecutivo aragonés de Jorge Azcón ya anunciaron que, si la reforma prospera, recurrirán el texto "en todas las instancias posibles".