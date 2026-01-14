Estos son los dos proyectos de universitarios aragoneses que optan a los XIII Premios al Voluntariado

Dos proyectos de voluntariado impulsados por universitarios zaragozanos han sido seleccionados como candidatos a optar a uno de los ocho Premios al Voluntariado Universitario que promueve la Fundación Mutua Madrileña. Los ganadores se darán a conocer en el mes de febrero.

Entre las candidaturas elegidas se encuentra el proyecto “Ocio hospitalario”, una iniciativa promovida por la oene´ge YMCA, en la que participan 31 estudiantes de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad San Jorge. El programa tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional y social de niños y niñas hospitalizados mediante actividades lúdicas, educativas y recreativas desarrolladas por jóvenes voluntarios.

El proyecto se desarrolla en los hospitales Clínico Universitario Lozano Blesa y Miguel Servet de Zaragoza, donde se crean espacios de ocio dentro del propio entorno hospitalario para que los menores puedan jugar, divertirse y desconectar, aunque sea por unas horas, de la rutina médica. Cada semana, los jóvenes voluntarios organizan actividades adaptadas a las distintas edades y situaciones de los niños y niñas, como juegos, manualidades, lecturas y dinámicas creativas.

La otra iniciativa que opta a estos Premios es “Raíces de futuro: alimentar, educar y conectar Calampisao”, desarrollada por la oenegé Arcores con la participación de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Valladolid y la Universidad Complutense de Madrid. El proyecto busca promover el desarrollo integral de la comunidad escolar de Calampisao, una isla de Filipinas sin acceso a electricidad ni a internet.

El programa combina la alimentación escolar, la educación ambiental y el acceso sostenible a la energía como ejes de intervención. Los voluntarios se encargan de garantizar la nutrición de los menores y desarrollan talleres educativos y actividades lúdico-formativas, así como acciones de limpieza y cuidado del entorno que fomentan la conciencia ambiental y la participación comunitaria.

Estas iniciativas han sido seleccionadas entre un total de 90 proyectos de voluntariado en los que participan más de 1.500 alumnos que estudian en 65 universidades españolas. Estos proyectos se realizan en colaboración con 72 ONG.

La Fundación Mutua Madrileña destinará 50.000 euros a las ocho iniciativas ganadoras de esta edición: 15.000 euros para el proyecto ganador, seis segundos premios dotados con 5.000 euros cada uno y 5.000 euros para la iniciativa reconocida en la categoría Universidad Solidaria, que distingue el mejor proyecto de voluntariado promovido desde el ámbito universitario.

Con estos galardones, que la Fundación Mutua Madrileña impulsa desde hace trece años, se busca apoyar, reconocer y dar visibilidad al compromiso social y a la labor solidaria del estudiantado universitario en España.