Azcón considera que la nueva financiación autonómica de Montero es "un insulto a Aragón y a los aragoneses"

"Un insulto a Aragón y a los aragoneses". El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a rechazar este jueves el nuevo modelo de financiación autonómica, presentado el miércoles por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una propuesta que deja a Aragón, según el primer análisis de Fedea, en el último lugar en valores absolutos y relativos según la población ajustada. Azcón, en compañía de Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, ha denunciado "la insolidaridad" que a su juicio se instala en el nuevo modelo y ha vuelto a criticar que es una propuesta "hecha a medida de Cataluña".

Azcón ha aseverado que la propuesta conocida ayer en el CPFF es "un sistema de financiación malo para España y pésimo para Aragón", con unos cambios que "atacan frontalmente a la igualdad y solidaridad entre españoles". Para el líder popular, la exposición de Montero es la de "un modelo a la carta de lo que le interesa a los independentistas catalanes". El análisis en el Pignatelli es el de que en La Moncloa se buscan "dos tipos de comunidades", con una sola (Cataluña) "privilegiada" y el resto "de segundo, donde se encuentra Aragón en última posición". El propio Azcón ha aseverado que este nuevo modelo de financiación representa "lo que le importa a la comunidad a Pedro Sánchez".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha considerado que "el momento político" en el que se encuentra la comunidad, a la espera de unas elecciones que se celebrarán el próximo 8 de febrero, no es el adecuado para presentar el nuevo sistema. "Son los cálculos políticos de Sánchez para seguir contando con los votos del independentismo catalán", ha censurado Azcón. "Hablamos de romper la caja común y la solidaridad", ha insistido el presidente autonómico, que ha recordado que la financiación aragonesa estaba "en mala situación y ahora la quieren colocar en una peor".

Una de las cuestiones que ha hecho que la mayoría de los territorios se planten contra el modelo de financiación propuesto por La Moncloa es la ordinalidad para Cataluña, que beneficia a esta comunidad y hace que, al aportar más, reciba más. "Montero hace piruetas para no decir que es insolidaridad y es imposible que lo explique", ha denunciado Azcón, que ha vuelto a plantear su aspiración de que "Aragón sea una de esas comnunidades que llegue a aportar al sistema, porque el crecimiento de la economía nos peritma ser solidarios con el resto".

Tampoco gustó a los territorios, en especial a los gobernados por el Partido Popular, que la propuesta llegase a la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera después de ser negociada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras (ERC). "Queremos un modelo pactado entre todos, que no mejore solo la situación de los independentistas sino la de todos los españoles", ha insistido el presidente aragonés, que ha denunciado que el nuevo sistema es "injusto". El jefe de la DGA ha recordado que tanto en la anterior propuesta de Haciend, como en la referida este miércoles, dos criterios compensatorios asiados por Aragón, como son la despoblación y la orografía, no son tenidos en cuenta para mejorar el reparto de los fondos a las comunidades autónomas.