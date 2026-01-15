Concluye una nueva reunión de Teka sin acuerdo para el despido colectivo en Zaragoza y otras ciudades: "Obedece a decisiones caprichosas"

Los sindicatos y la dirección de Teka Industrial siguen lejos de llegar a un acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ere) propuesto por la empresa, que afectaría a 99 trabajadores en toda España, 26 de ellos en la fábrica de Zaragoza. En ese sentido, este jueves se ha celebrado una nueva reunión, la segunda, en la que la dirección ha trasladado a la parte social el informe pericial que justificaría el despido colectivo, un documento que ha sido rotundamente rechazado por los representantes de los trabajadores.

De hecho, el traslado de este informe, que la parte sindical deberá analizar en los próximos días, era el único punto del día. Pero la primera impresión del comité de empresa ha sido clara. "Hemos manifestado nuestro más absoluto rechazo tanto a la medida como a los endebles argumentos esgrimidos por la dirección", aseguran, y además añaden que este documento tiene el único fin de "intentar justificar una decisión injusta y desproporcionada que obedece a decisiones caprichosas".

Del mismo modo, los sindicatos afirman que han "contraargumentado" con "preguntas muy concretas" sobre la supuesta "veracidad" de los datos presentados, ya que explican que en la documentación entregada por los responsables de Teka no va adjunto ningún plan de viabilidad. Ambas partes se han vuelto ha citar el 21 de enero para tratar de seguir avanzando hacia un acuerdo que ahora mismo parece muy lejano. "No admitimos los despidos presentados", concluyen desde el comité.

Protesta de los empleados de Teka a las puertas de la fábrica en Zaragoza, en una imagen de archivo. / CCOO ARAGÓN

Cabe recordar que Teka cuenta con 574 trabajadores en España, 222 de ellos en Zaragoza. Es decir, si se cierra el acuerdo tendrían que dejar la compañía más del 10% de los empleados de la capital aragonesa, los 26 ya citados. El enclave más afectado sería el de Santander, con 47 despidos, con Zaragoza en segunda posición y Alcalá, con 22 despidos, en tercera. Además, también habría cuatro personas afectadas en las oficinas centrales de Teka. En total, pues, la empresa reduciría su plantilla total en un 17%.

Las causas

El despido colectivo fue anunciado el pasado 24 de noviembre. En un principio hubo cierta confusión, ya que la versión de UGT daba a entender que el despido afectaría a esas 574 personas , que es la plantilla total, algo que fue desmentido a las pocas horas. En el caso de Zaragoza, esa hipótesis suponía el cierre de la planta.

La dirección de Teka Industrial dio traslado en ese entonces a los representantes laborales de algunas de las causas que justificaban el ere, sobre todo "organizativas y productivas". Factores que vendrían agravados por la bajada de pedidos y una estructura que consideran "sobredimensionada" tras integrarse en Midea. Una situación que ya había generado malestar en la plantilla local, ya que se dejaron de fabricar 20.000 unidades en Zaragoza para ser producidas por Midea en China y después entrar en el mercado español bajo la marca Teka.

Protestas de CCOO ante la fábrica de Teka en Zaragoza. / CCOO ARAGÓN

Por otro lado, las fábricas de Zaragoza y Santander trabajan desde el pasado mes de octubre bajo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que ha provocado que toda su actividad se concentre en un único turno de mañana. Se trata de una medida que está prorrogada hasta el 31 de marzo y que provoca un excedente de personal.

Asimismo, existe otro foco de conflicto: el bloqueo del contrato de relevo. Esta fórmula, pactada en el convenio, garantiza la salida del personal de 61 años hasta 2027, pero tras ejecutar 18 prejubilaciones en 2024, Teka se niega a continuar con ello alegando cambios en la normativa de cotización. Ambas partes están citadas el próximo 28 de enero, en plena negociación del ere, para el juicio.