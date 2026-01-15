¿Cuánto dinero cobras por si eres mesa electoral? ¿Y si tenías que trabajar?

Aragón se encamina a las primeras elecciones anticipadas de su historia, que se celebrarán el próximo 8 de febrero. Con los principales partidos ya inmersos en la precampaña electoral, este miércoles se ha celebrado en Zaragoza el sorteo para elegir a los más de 14.000 ciudadanos que formarán las 918 mesas electorales en la capital.

Los agraciados serán notificados entre este jueves día 15 y el próximo 21 de enero a través de un funcionario de Correos o, en el caso de los municipios pequeños, agentes de la Policía Local. A partir del momento en el que se entrega la comunicación, el ciudadano tiene un plazo de 7 días para alegar contra su designación. Entre los motivos que pueden hacer que te libres de vivir la jornada electoral desde dentro están poseer una incapacidad permanente o una gestación de más seis meses.

De no prosperar los motivos -y entre ellos no suele estar contemplado tener un viaje programado, salvo excepciones-, estás obligado a cumplir con tu designio, ya sea en la presidencia de mesa o como vocal. En caso contrario, la Ley Electoral contempla penas de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a 24 meses, que oscila entre los 236 euros y los 2.700 euros.

¿Cuanto se cobra si te toca en una mesa electoral?

En cualquier caso, ser miembro de una mesa electoral no es gratis. La ley contempla una gratificación para quien le toque vivir la maratoniana jornada, que generalmente comienza media hora antes de abrir los colegios, a las 09 horas, y se prolonga hasta finalizar el recuento de papeletas y, en el caso de los presidentes, llevarlos al juzgado, algo que fácilmente puede extenderse hasta casi la medianoche.

La cantidad asciende a 70 euros para cada uno de los tres miembros de cada mesa -no así para los suplentes que no hayan ejercido-, cinco euros más que elecciones anteriores al año 2023, cuando una modificación de la ley tuvo a bien mejorar esa paga. El cobro se realiza mediante transferencia bancaria en los días posteriores a la cita electoral.

No deja de ser una cantidad simbólica que equivale, aproximadamente a algo más de 5 euros la hora, por debajo del precio que establecido por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Pero, ¿qué ocurre si te tocaba trabajar? Hay algunas profesiones que tienen especial protección por su servicio público que eximen asistir a la mesa electoral, pero la mayoría de trabajadores deben dejar de lado su ocupación principal. Más allá del trastorno personal que implica para la persona afectada, en algunos casos podría implicar una pérdida económica.

Por ese motivo, la ley contempla que estos ciudadanos tengan derecho a un permiso retribuido durante toda la jornada, es decir, cobrarán su sueldo como si hubiesen acudido a su puesto de trabajo y, además, obtendrían los 70 euros por ser parte de la mesa electoral. Junto a ello, si tuvieran también que trabajar el día siguiente a las elecciones, tienen derecho a una reducción de jornada de cinco horas.