El Gobierno de Aragón alerta de la falta de presupuesto de Cataluña para el traslado de los bienes de Sijena

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha lanzado la licitación del contrato para trasladar las pinturas profanas de la Sala Capitular al Monasterio de Sijena, cumpliendo en parte la sentencia que obliga al centro museístico a trasladar todo el conjunto del pinturas de regreso a Aragón. Según ha adelantado EL PAÍS, el museo trabaja para realizar el traslado de las primeras pinturas, las pinturas profanas, y ha sacado a licitación un primer contrato por 81.000 euros. Sin embargo, el traslado de las pinturas murales de la Sala Capitular todavía no ha sido cuantificado, según las primeras informaciones.

La noticia ha puesto en alerta al Gobierno de Aragón. El director general de Cultura del Ejecutivo aragonés, Pedro Olloqui, ha incidido en que, de momento, no tienen "ninguna notificación oficial" por parte del juzgado de Huesca que lleva el caso, pero ha analizado la información publicada en los medios.

"En nombre del Gobierno quiero trasladar que el Gobierno de Aragón nunca aceptará una división de nuestro patrimonio histórico. Sijena forma una unidad, donde hay un conjunto de pinturas murales, las de la Sala Capitular y las pinturas profanas. Pero todas ellas son una unidad", ha recalcado el director general de Cultura.

"El Monasterio de Sijena debe comprenderse como un conjunto con el propio edificio, y la espiritualidad del monasterio. No se entenderán bien las pinturas murales de Sijena, ni las murales ni las profanas, hasta que vuelvan a casa, para donde fueron pintadas y desde donde se entiende su significado", ha expresado.

Así, Olloqui ha considerado que "ha habido una tentación permanente del MNAC y de la Generalitat de dividir el patrimonio y de empezar los trabajos con las pinturas profanas", pero ha recordado que "la jueza ha ordenado que se trabaje en conjunto en la vuelta inmediata de las profanas y en el desmontaje de las de la Sala Capitular". "No somos tontos los aragoneses y no nos vamos a dejar engañar", ha reiterado.

El museo del Monasterio de Sijena. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"El problema presupuestario" de Cataluña

Para el director general aragonés, "hay un problema presupuestario", ya que considera que la cuantificación del contrato no es suficiente. "Tienen que hacerse cargo del cumplimiento de la sentencia,pero no tienen dotados los presupuestos para este traslado", ha denunciado Olloqui.

Así, con el contrato que ha salido a licitación, el director general de Cultura vaticina que quizá ninguna empresa se presenta. Pero él considera que "si nadie se presenta es por un problema presupuestario porque no se ha dotado suficientemente para realizar el traslado". "Tienen que costear la vuelta y el cumplimiento de la sentencia", ha concretado.

Por último, Olloqui ha expresado que los reprsentantes del MNAC "una vez más, falsean la realidad para dificultar el cumplimiento de la sentencia".