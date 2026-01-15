El hospital Royo Villanova de Zaragoza deriva pacientes a otros centros por la saturación de Urgencias: "No hay camas"

La dirección del hospital Royo Villanova de Zaragoza se vio obligada este miércoles a tener que derivar pacientes a otros centros sanitarios de la capital aragonesa ante la falta de camas para poder asumir todos los ingresos pendientes. La presión asistencial en Urgencias, donde se registró una elevada demanda con hasta 100 pacientes en el servicio a mitad de tarde, hizo necesario el traslado de usuarios que no disponían de espacio en el Royo para poder ser atendidos.

Así, dos pacientes fueron derivados al hospital de la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), mientras que siete fueron redirigidos al hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial), donde quedaron ingresados. La decisión se tomó después de que incluso el Royo Villanova habilitará más camas y más personal para asumir la demanda de este miércoles, pero aún así fue insuficiente para dar ingreso a todos los pacientes pendientes. En este sentido, fuentes del Departamento de Sanidad reconocen a este diario que se vivió una jornada de "elevada frecuentación" en las Urgencias del Royo.

Así lo constatan también trabajadores de este hospital de la margen izquierda. "No hay camas. Las Urgencias están fatal y es una vergüenza trabajar así", asegura una profesional a la salida del turno. "Estoy reventada", reconocía exhausta al término de su jornada. Y es que en las últimas semanas se vienen sucediendo picos de saturación en las Urgencias de todos los hospitales de Aragón, donde la epidemia de gripe -que este año se adelantó un mes- y las fiestas Navideñas han dejado una elevada presión asistencial. También el frío de los últimos días está provocando cuadros respiratorios agudos.

Entrada al hospital Royo Villanova, en una imagen de archivo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

De hecho, todos los centros vienen adoptando medidas desde diciembre -abriendo más espacios, por ejemplo- ante la afluencia de casos de gripe y durante las fiestas navideñas se han cerrado menos camas de lo habitual. En el caso del Royo Villanova, se han hecho contrataciones de refuerzo y se ha ajustado la actividad quirúrgica a las necesidades, potenciando la cirugía mayor ambulatoria, según señalan desde la consejería. También se ha puesto a disposición "el mayor número" de camas posibles en este hospital, pero en situaciones como las de este miércoles, y teniendo en cuenta que el Royo Villanova dispone de espacios pequeños, no ha sido posible atender a todos los pacientes que acudían al centro.

El traslado de pacientes al hospital Provincial es algo recurrente cuando se produce esta situación, dado que pertenecen al mismo sector sanitario, mientras que la MAZ, al encontrarse también en la margen izquierda, mantiene con Sanidad la colaboración para este tipo de traslados cuando hay saturación en Urgencias.

En el Grande Covián

La presión en las urgencias hospitalarias también se reproduce en las urgencias de tarde en Zaragoza, donde los Dispositivos de Atención Primaria viven jornadas intensas. En el caso del Grande Covián, también este miércoles registró "afluencia de pacientes", pero en todo caso "no una demanda por encima de lo normal", especificaron desde Sanidad.

Se trata de un centro situado en la margen izquierda, por lo que su demanda alta guarda relación con lo que se estaba viviendo en las Urgencias del Royo. Es decir, que los pacientes que residen en esta zona de la ciudad hicieron uso de los dos puntos sanitarios disponibles para ser atendidos.

"La frecuentación de las urgencias se intensifica habitualmente en el mes de enero", matizan desde Sanidad. Se trata del mes en el que, por norma general, se alcanza el pico de casos de gripe, pero este año la situación en Aragón ha cambiado porque este se registró en diciembre y ahora la incidencia acumula varias semanas de bajada. En todo caso, dado que todavía es invierno y las temperaturas son bajas, no es descarta que los casos sigan siendo numerosos.

Desde el Gobierno de Aragón, esta temporada se ha potenciado la vacunación frente a enfermedades respiratorias, como gripe, virus respiratorio sincitial y covid para proteger a los más vulnerables y evitar la manifestación grave de estas patologías. Se han organizado varias jornadas de vacunación sin cita en el hospital Provincial que han sido un éxito y a las que han acudido numerosos aragoneses.