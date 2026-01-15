Los huevos se disparan y el aceite baja significativamente: así ha evolucionado el precio de los productos en Aragón en el último año

La subida del IPC interanual cerró 2025 en el 2,9% en Aragón, idéntica a la que marca el índice de precios de consumo en el conjunto del país y que refleja distintos comportamientos, tanto en la comparación respecto a 2024 como en las diferencias entre diciembre y noviembre, en ese caso con un incremento generalizado del 0,3%, también en la línea del coste en España. En ese sentido, en la comunidad aragonesa hay un producto que se ha disparado por encima del resto: los huevos.

Concretamente, la unidad cuesta ahora un 35,2% más que en el último mes de 2024 y su ascenso no se ha detenido, ya que entre noviembre y diciembre del pasado año el precio de los huevos siguió al alza con un 2,2% más. Lejos, aunque en un porcentaje igualmente significativo, se sitúa la carne de vacuno, que ocupa el segundo lugar en el ranking aragónes con un ascenso de los precios de este producto del 16,9%. En este caso, esa subida se ha estabilizado e incluso ha registrado un ligero descenso en diciembre del 0,5%.

El podio lo cierra el coste del café, el cacao y las infusiones, que cuestan ahora un 15% más que hace exactamente doce meses. El café sigue así con una tónica que arrastra desde hace cuatro años, cuando se ha incrementado su precio en más de un 150%. El IPC también mide otras variables, como el precio del transporte público urbano (bus, tranvía...), un valor que también se sitúa por encima del 10%, en un 13%, mientras que el resto de productos que han crecido ya lo han hecho por debajo de ese 10% citado.

Con respecto a la variación mensual (noviembre-diciembre), los tres primeros puestos los ocupan productos distintos a los del índice interanual. La carne de ovino, que en el último año ha subido un 6,4%, se ha disparado en esos 30 días con un 4,4% más. También el pescado, fresco y congelado, ha sufrido un auge en los precios del 3,9% respecto a noviembre. El transporte público, en este caso interurbano, vuelve a cerrar el podio con un incremento del 3,7%, mientras que el tabaco sigue creciendo en un 2,7%.

El descenso del aceite

Pero no todos los productos suben. Los precios de los aceites y las grasas, que tuvieron un incremento desorbitado a raíz de la invasión rusa en Ucrania, se han desplomado en un año un 25,8%, aunque en diciembre el descenso ya era mucho más moderado, del 0,2% respecto al mes anterior. Es, sin duda, el valor más diferencial en relación con el descenso que han tenido otros productos, tal y como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Botellas de aceite en un estante de un supermercado, en una imagen de archivo. / David Zorrakino / Europa Press

Curiosamente, el calzado de mujer ha bajado su precio en un 5,1% y, para cerrar el top 3, las patatas y sus preparados también han visto reducido su coste final pra el consumidor en un 4,4%. Aunque, en el último mes del año, los productos que más se abarataron fueron las frutas frescas (un 4,6%), los complementos (un 2,8%) y las bebidas alcohólicas (un 2%).

El primer caso es el más significativo, teniendo en cuenta que las frutas han visto incrementarse su precio en un 4,6% entre 2024 y 2025. Lo mismo sucede tanto con los complementos como con el alcohol, que también tienen un coste mayor respecto a hace un año pese a esa bajada registrada en el último mes.

La vivienda, uno de los problemas más acuciantes en la actualidad, sino el que más, sigue por las nubes. En Aragón, el precio del alquiler ha subido 2,6% respecto a 2024 y un 0,1% en el último mes. Asimismo, otras variables relacionadas con el hogar también siguen al alza: la calefacción y el alumbrado, un 8,6% más (+0,9% en un mes); la conservación, un 7,1% más; y los muebles y revestimientos de suelo, un 3,1% más.