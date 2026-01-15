Ibercaja, reconocido como uno de los mejores "empleadores" del año

Ibercaja ha sido reconocida por Top Employers Institute como uno de los mejores empleadores de España en 2026. Este certificado pone en valor la excelencia del banco de capital aragonés en las prácticas de personas y demuestra su capacidad para crear un lugar de trabajo de alto rendimiento mediante estrategias de personas basadas en datos, una validación independiente y un claro enfoque en prácticas que impulsan el desempeño empresarial, el compromiso de los empleados y el crecimiento.

El proceso para su obtención es una "gran oportunidad" para Ibercaja, como ellos mismos aseguran, porque "sitúa a la compañía como marca empleadora referente y supone un impulso para seguir en la senda de mejora para continuar atrayendo, involucrando y fidelizando al mejor talento".

Según Ignacio Oto, director de Personas de Ibercaja, “para toda la Organización y, en particular, para el Área de Personas es un orgullo obtener este reconocimiento, ya que avala que estamos en la senda adecuada en la gestión de personas y nos impulsa a continuar en esta dirección”. El proceso se revisa y validaanualmente para reflejar la evolución de las tendencias y las mejores prácticas de la empresa y del sector.

El CEO de Top Employers Institute, Adrian Seligman, por su parte, comenta que “la obtención de la certificación Top Employer España para 2026 refleja la dedicación de Ibercaja a la creación de un lugar de trabajo excepcional que potencia un rendimiento empresarial sostenido. La alineación consistente entre su estrategia de personas y los objetivos de la Organización, combinada con su compromiso con la mejora continua, demuestra el impacto de sus prácticas transformadoras. Estamos orgullosos de reconocer a Ibercaja por su significativa contribución a un mundo mejor del trabajo en España”. Top Employers Institute es la autoridad global en certificación, benchmark y asesoramiento en materia de Recursos Humanos.

Más de 5.200 empleados

Mientras, el Grupo Ibercaja cuenta, a cierre de 2025, con más de 5.200 empleados y en el marco del Plan Estratégico Ahora Ibercaja 2024-2026 ha contratado a 320 nuevos profesionales de manera indefinida y más de 150 de manera temporal. La entidad financiera viene impulsando en estos dos últimos años la contratación de personas de una amplia variedad de perfiles para dar respuesta a “un proyecto que está en crecimiento, que es ilusionante y desafiante”, tal y como traslada el director de Personas del Banco.

Con el objetivo de potenciar la dinámica de contratación, el Banco estrenaba en abril una nueva web de empleo donde muestra las necesidades de nuevos perfiles en los distintos territorios en los que está presente. Portal de empleo - Ibercaja | Portal de Empleo. Esta web de empleo permite a Ibercaja enseñar su propósito corporativo, “ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia”; así como los valores intrínsecos a la organización, como son la cercanía, autenticidad, vocación e impulso; y su arraigada cultura corporativa, que pone en el centro a las personas.