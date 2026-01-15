Malestar entre los estudiantes de FP por la caída de la plataforma del Gobierno de Aragón: “Los exámenes comienzan en febrero y no podemos hacer nada”

Con los exámenes de febrero a la vuelta de la esquina, los estudiantes de Formación Profesional que cursan sus estudios de manera virtual a través del Gobierno de Aragón se han encontrado con un serio problema: la plataforma ‘online’ se encuentra actualmente en proceso de recuperación tras haber sufrido un fallo hace una semana.

Se trata del campus virtual que da soporte a toda la oferta educativa de Formación Profesional ‘online’. En estos momentos, el servicio no está operativo. Los estudiantes no pueden acceder a los contenidos, presentar trabajos ni consultar el material colgado en la plataforma.

Los centros de formación han recibido una avalancha de quejas, aunque, según los propios alumnos afectados, poco pueden hacer al respecto, ya que la asistencia técnica del campus está en manos del Gobierno de Aragón.

“Estamos sin servicio, con todo lo que ello supone. Así no podemos seguir. Tenemos los exámenes a principios de febrero y no podemos hacer nada”, lamenta una estudiante que se ha puesto en contacto con este diario. “Tampoco nos están dando soluciones ni nos contestan a nuestras peticiones”, añade.

Educación está en ello

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón explican que “se ha producido un fallo en la infraestructura que soporta la plataforma de FP Virtual y se ha activado el procedimiento para la resolución de incidencias”. Además, explican que tanto la empresa proveedora de servicios técnicos, Redestel, como el personal técnico del campus digital están trabajando para solucionarlo “a la mayor brevedad posible”.

Mientras tanto, Educación ha dado instrucciones a los centros para que aplacen una semana tanto la entrega de trabajos como los exámenes previstos a partir de la próxima semana y para que faciliten material al alumnado, con el objetivo de que ningún estudiante se vea perjudicado por esta incidencia técnica.

Desde el Departamento lamentan las molestias que se hayan podido causar al alumnado y aseguran que, una vez solucionado el problema, se investigará en profundidad lo ocurrido. No se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que se haya subido a la plataforma un archivo corrupto.