Pilar Alegría presenta su cartel electoral con el lema 'Por Aragón, por tus derechos'

"Por Aragón. Por tus derechos". Pilar Alegría ha presentado a través de sus redes sociales la imagen y el mensaje central de su campaña para las elecciones autonómicas en Aragón. Una consigna que, según la candidata del PSOE, resume una declaración política de fondo: "la defensa de un proyecto pensado para todos los aragoneses y aragonesas y la voluntad de hablarles directamente, sin intermediarios, durante toda la campaña". Después de más de dos semanas utilizando el lema 'Por Aragón', la candidata socialista ha desvelado su eslogan de campaña y la imagen electoral que colgará de los letreros en cuanto empiece la campaña electoral del 8F.

"La campaña se hace como se gobierna", ha insistido Alegría al dar a conocer la imagen, obra del fotógrafo zaragozano Marcos Cebrián. Una fotografía con la que la candidata busca transmitir una forma de ejercer el liderazgo basada en "escuchar, cuidar y proteger", una imagen "cercana y sencilla", que consideran que puede conectar con su electorado y con la campaña electoral que está desplegando, pueblo a pueblo de Aragón. Un mensaje que, en palabras de la candidata, apela a la necesidad de defender el modelo de derechos que representa el PSOE frente al modelo que encarnan "las dos derechas".

Desde hace semanas, Alegría recorre el territorio aragonés con el objetivo de escuchar a la ciudadanía, conocer de primera mano sus preocupaciones y plantear soluciones. En este inicio de campaña ha visitado ya más de una veintena de localidades de las tres provincias, reafirmando su compromiso de "estar en la calle y mantener un contacto directo y constante con la gente".

La candidata socialista defiende que Aragón necesita "otra forma de ser gobernado, basada en un liderazgo capaz de unir, cuidar y dar respuesta a los problemas reales de la comunidad". Ese es, asegura, el eje político de su proyecto.

La imagen de campaña, difundida a través de sus perfiles en redes sociales, muestra, defienden desde el PSOE, a "una mujer cercana, que escucha y empatiza, y que aspira a trabajar desde la Presidencia para defender Aragón y los derechos de quienes viven en esta tierra".