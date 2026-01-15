Pueyo carga contra el ministro Óscar Puente y le retira su apoyo por no entregar los estudios del Cercanías: "Cada día que pasa es un insulto mayor para Aragón"

El diputado de CHA en el Congreso y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha anunciado la retirada del apoyo de su formación al ministro de Transportes, Óscar Puente, por no haber entregado los estudios que justifican el rechazo a ampliar el servicio de Cercanías hasta Huesca ni haber respondido en plazo a varias preguntas parlamentarias sobre esta cuestión.

Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en el Congreso para denunciar que el Ministerio de Transportes no ha contestado “en los plazos reglamentarios” a siete preguntas registradas el pasado 20 de octubre sobre el Cercanías de Aragón, ni ha facilitado los estudios que, según el propio ministro, avalaban descartar la conexión Zaragoza-Huesca y que debían haberse remitido el 21 de noviembre.

Durante su intervención, el dirigente de CHA ha subrayado que “cada día que pasa es un insulto mayor para Aragón”, en referencia a la falta de explicaciones sobre los motivos por los que el ministerio decidió descartar la implantación de dichos cercanías y que ha vuelto a reclamar que se entreguen “inmediatamente” al Congreso. "Descarta la red de Cercanías entre Zaragoza y Huesca con motivos peregrinos", ha dicho. "Los aragoneses merecemos una respuesta", ha lanzado.

Pueyo ha sido especialmente crítico con la actitud del ministro, al considerar que “un ministro que no responde, que no informa ni siquiera a los socios de investidura, no está capacitado para seguir siendo ministro”.

En este sentido, ha anunciado que, si no se entregan los estudios, Oscar Puente "ya no cuenta con el apoyo” de CHA y que votará “a favor de cualquier reprobación” al considerar que “ha perdido la confianza de los aragoneses y aragonesas porque -ha dicho- nos ha abandonado”.

En la comparecencia, Pueyo también ha avanzado que en las próximas semanas anunciará cuándo dejará su escaño para centrarse en su candidatura a la Presidencia de Aragón. CHA concurre a estos comicios con su propia candidatura y competirá electoralmente contra Sumar e IU, sus aliados en el grupo y que en la comunidad han suscrito una candidatura de coalición.

La polémica deriva de la decisión adoptada el pasado mes de octubre, cuando la futura conexión por cercanías entre Zaragoza y Huesca se esfumó después de que Puente replicara al mismo Pueyo en el Congreso de que el estudio de viabilidad era "negativo" y que los técnicos sostenían que la demanda es "bajísima". "Ya me gustaría decirle otra cosa pero créame yo no soy el autor del informe, son los técnicos del Ministerio los que elaboran ese informe, en este caso además los técnicos también de la empresa INECO y de la dirección general del sector ferroviario", le dijo entonces Puente a Pueyo.

Según detalló, la línea C1 de Zaragoza, la única que hay en este momento de Cercanías en Aragón, tiene un aprovechamiento del 7,61%, siendo la "más baja de España", por lo que los técnicos sostienen que la demanda es "bajísima" y "no se justifica" la construcción de una ampliaciónn de la línea y mucho menos la construcción de otras dos líneas "cuando no hay una demanda que sostenga dicha construcción".