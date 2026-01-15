Radiografía completa de la vivienda en Aragón: precios en subida, alquiler tensionado y acceso cada vez más difícil

Dicen los expertos que todavía queda margen de crecimiento en el sector inmobiliario en Aragón. Que no se han alcanzado los máximos de aquellos años de gloria y cierta locura previos al crac inmobiliario y que el coste de la vivienda es "moderado" si se compara con otras grandes urbes como Barcelona, Madrid, Sevilla o Málaga. Pese a la verdad de las afirmaciones, la realidad es que en la comunidad aragonesa cada día es más difícil acceder a un piso, con un precio medio por metro cuadrado es de 1.331 euros, un 7,9% más que hace un año.

La consultora Gesvalt ha publicado el informe que analiza el comportamiento del sector inmobiliario durante 2025 en España, donde el acceso a la vivienda se ha consolidado como un auténtico problema para la mayoría de los bolsillos, sobre todo de los más jóvenes, que han tenido que retrasar la edad de emancipación. Según el estudio, todas las comunidades autónomas registraron el año pasado incrementos interanuales en el precio medio de venta, prolongando así el ciclo de encarecimiento del mercado residencial.

Atendiendo a los datos de la consultora, en Aragón la compraventa de vivienda se ha disparado un 8% (7,9%) en tan solo un año, situando el precio por metro cuadrado en esos 1.331 euros. La nota positiva es que se encuentra por debajo de la media nacional, donde el precio medio ha crecido un 15,4%, hasta los 1.963 euros por m².

Por provincias, Zaragoza lidera una vez más los incrementos alcanzando los 1.387 €/m², con un crecimiento de hasta el 10,7%. Le sigue Huesca, con una subida anual del 6,1% y un valor medio de 1.365 €/m². Por su parte, Teruel se mantiene como la provincia más asequible con un precio de 855 €/m² y una ligera caída interanual del -1,7%, según Gesvalt.

Obras de construcción de vivienda en la ciudad de Zaragoza / El PERIÓDICO

Los datos de alquiler tampoco son nada alentadores. El precio medio en Aragón se ha situado en el cuarto trimestre en los 9,90 euros el m² al mes tras experimentar un aumento del 6,6%. Por provincias, Teruel lidera el incremento interanual del mercado aragonés con una subida del 10,2%, alcanzando los 6,34 euros por m². Le siguen Zaragoza (9,5% y 10,58 euros) y Huesca (1,8% y 10,01 euros).

El sector inmobiliario en España

La situación nacional confirma una tendencia que parece imparable. Comprar una vivienda ahora en Murcia es hasta un 18,7% más caro que hace un año. Se trata de la comunidad donde mayor subida se ha registrado, seguida de Madrid (18,4%), Cantabria (17,7%), Asturias (16,2%), Andalucía (+15,2%), la Comunidad Valenciana (+13,6%) y Canarias (+11,9%), todas con crecimientos superiores al 10%. Extremadura (2,8%), Navarra (4,0%) y La Rioja (4,2%) pueden presumir de presentar unos avances más moderados, por debajo del 5%.

Sin embargo, Baleares se mantiene como el territorio más caro, con una media de 3.371 euros por metro cuadrados. Le siguen Madrid (3.234), País Vasco (2.691) y Canarias (2.067), las únicas regiones que superan el umbral de los 2.000 euros por m². Cabe recordar que en Aragón cada metro cuadrado cuesta 1.331 euros.

En consonancia, los precios del alquiler también están por las nubes. En Barcelona, el precio medio ronda los 24,09 euros mensuales por cada metro cuadrado; en Madrid, 22,6 euros; y 19,64 euros en Baleares, las tres ciudades más caras. Teruel lidera el ranking de las más asequibles, a 6,34 euros el metro cuadrado.