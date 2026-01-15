TRANSPORTES
Retrasos de una hora en por lo menos siete trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación
La incidencia ha sido originada por un tren parado entre Atocha y Mejorada del Campo, a la altura de Vallecas, según apuntan fuentes de los operadores ferroviarios, que precisan que las dos vías han sido cortadas para hacer el trasbordo
Paula Correa
Problemas en el corredor de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona. Diversos trenes circulan con hasta una hora de retraso por una incidencia en los sistemas de electrificación entre Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Mejorada del Campo.
Según la información consultada por Europa Press, a las 15.00 horas ya eran siete los trenes que deberían de haber salido de la estación con destino a Barcelona pero aún no habían abandonado la estación madrileña. Por el momento, administrador de la infraestructura (Adif) no ha informado de que se haya podido solucionar, y los trenes siguen registrando retrasos.
La incidencia ha sido originada por un tren parado entre Atocha y Mejorada del Campo, a la altura de Vallecas, según apuntan fuentes de los operadores ferroviarios, que precisan que las dos vías han sido cortadas para hacer el trasbordo.
Entre los trenes afectados también se encuentra una Alvia de Renfe con destino a Pamplona, ya que utiliza la misma línea que va a Barcelona. En cuanto a las llegadas, también hay varios trenes con retrasos, como un Alvia procedente de Pamplona, que tendría que haber llegado a las 14.34 y, actualmente, su llegada está prevista para las 15.31 horas.
