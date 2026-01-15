Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sabés tilda de "trilero" a Azcón y le urge a negociar la financiación autonómica en la Bilateral

El PSOE reta al presidente a aclarar si renuncia a 629 millones para Aragón

Fernando Sabés, portavoz del grupo parlamentario socialista.

Fernando Sabés, portavoz del grupo parlamentario socialista. / PSOE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El portavoz parlamentario del PSOE Aragón, Fernando Sabés, ha tildado este jueves de "trilero" al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, y le ha urgido a negociar la financiación autonómica con el Gobierno de España en la Comisión Bilateral Aragón-Estado.

Sabés ha rechazado "las mentiras" que, a su juicio, ha vertido el jefe del Ejecutivo autonómico este jueves, criticando que Azcón utilice datos de 2023 para rechazar la propuesta de financiación autonómica. Ha dicho que como Azcón lleva dos años y medio "mintiendo y justificando su desastre de gestión en el enfrentamiento con el Gobierno de España", lo que hace es "intentar tapar que solo gestiona para los suyos, que privatiza los servicios públicos para que los de siempre hagan negocio con las necesidades de la mayoría de la población".

Sabés se ha quejado de que Azcón no ha explicado cuál es el modelo del PP de financiación autonómica y que el PP no lo presenta desde que caducó, en 2014, el actual modelo "porque no lo tienen", ya que "es imposible que se pongan de acuerdo y si lo hacen será en detrimento de todos los aragoneses".

El socialista ha preguntado "si Azcón está dispuesto a perder 629 millones de euros para financiar a la comunidad Autónoma, si va a decidir quedarse en el modelo anterior -el vigente- o con la propuesta del Gobierno de España", apuntando que un informe de la Cámara de Cuentas de 2025 indica que el déficit de financiación de la Comunidad Autónoma es de 628 millones de euros.

Ha asegurado que Azcón utiliza cada día "un argumento nuevo y falso para trasladar a los aragoneses que España le roba a Aragón, cuando no es cierto", añadiendo que el presidente "busca agravios para generar enfrentamiento y tapar su nefasta gestión".

Por último, Sabés ha aseverado que con la Presidencia de Pilar Alegría "nos sentaremos en la Bilateral y defenderemos los intereses de Aragón". También ha dicho que el Gobierno de España ha planteado a las comunidades autónomas "sentarse en la Bilateral y analizar las necesidades de cada uno de los territorios", pero "se va a encontrar, hasta el 8 de febrero, un no continuo en función de lo que diga Feijóo".

