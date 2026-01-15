Vox se querella contra contra los administradores de Sumelzo S. A. por presunta corrupción

El partido de extrema derecha Vox ha presentado una querella contra los administradores solidarios de la empresa Sumelzo, S.A., vinculada a la familia Sumelzo, tras tener conocimiento de "múltiples irregularidades en la adjudicación de más de 55 contratos públicos con ayuntamientos gobernados por el PSOE y otros organismos", especialmente con el Ministerio de Defensa, dependiente de Margarita Robles, y de Transición Ecológica, cuya máxima responsable es Teresa Ribera.

En la querella se investigan posibles delitos de prevaricación administrativa (art. 404 del Código Penal), tráfico de influencias (arts. 428 y ss. del CP), malversación de caudales públicos (arts. 432 y ss. del CP), así como fraude y exacciones ilegales, en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidaciones de haberes públicos (art. 436 del CP).

La sociedad Sumelzo, S.A. tiene como administradores solidarios a Fernando Sumelzo y Juan José Sumelzo Jordán, y su actividad se ha centrado principalmente en la contratación pública, en especial resulta reiterada con ayuntamientos dirigidos por el PSOE y otros organismos.

En el caso del Ministerio de Defensa, señalan que "la cadencia de adjudicaciones ha sido de aproximadamente un contrato anual". Por otro lado, un volumen significativo de contratos procede del Ministerio para la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera, periodo en el que la empresa llegó a obtener hasta 11 contratos de valor millonario.

Piden declarar a Susana Sumelzo, Juan Antonio Sánchez Quero y Teresa Ladrero

Por todo lo anterior, Vox solicita la investigación completa de los hechos, el acceso a los expedientes de las contrataciones señaladas y la declaración de todas las personas que pudieran haber intervenido en la comisión de los presuntos delitos, entre las que se encuentran la ministra de Defensa Margarita Robles, la exministra Teresa Ribera, así como los aragoneses Susana Sumelzo (secretaria de Estado para Iberoamérica), Juan Antonio Sánchez Quero (presidente de la DPZ) y Teresa Ladrero (alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta de la DPZ, además de secretaria general del PSOE de Zaragoza.