Más de 750 personas murieron en Aragón en 2025 mientras esperaban la resolución de dependencia

Un total de 754 personas murieron en Aragón mientras esperaban una resolución del sistema de la dependencia en 2025, según datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, que señala que el tiempo medio de espera para ser atendido fue de 141 días, casi la mitad de la media nacional. Este dato convierte a Aragón en la tercera comunidad más ágil del país, solo superada por Castilla y León (113 días) y País Vasco (129 días) y cumple así el plazo legal máximo de 180 días establecido por la normativa. Aragón logró además reducir su lista de espera el pasado año en 48 días.

A finales de 2025 había 4.738 personas en las listas de espera de dependencia en Aragón y del número de solicitantes el 7,7% están pendientes de algún tipo de trámite. En relación a diciembre de 2024, la lista de espera en Aragón se redujo un 13,7%, según este informe.

Las personas con derecho a prestación por dependencia han aumentado un 8,9% interanual durante 2025 en Aragón, que lidera el listado de comunidades con menos limbo, con un 1,3 % de personas que tienen reconocido su derecho pero aún no reciben prestaciones ni servicios. En la comunidad ha aumentado además un 9,4 % el número de personas beneficiarias en 2025.

La dependencia en España

En España más de 32.700 personas murieron esperando una resolución del sistema de la dependencia en 2025, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, que eleva la lista de espera hasta 258.167 personas, ya que no excluye las que llevan menos de seis meses, un plazo establecido por la ley, como hace el Ministerio de Derechos Sociales, que la fija en 152.693 personas.

El observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca que los últimos datos del sistema de dependencia a 31 de diciembre de 2025 muestran además un aumento del tiempo medio de espera, que es de 341 días, siete más que a comienzos del año. El informe de los profesionales de los servicios sociales cuantifica en 258.167 las personas en listas de espera: 109.260 pendientes de una valoración y 148.907, de prestaciones y servicios que tienen reconocidos.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales no incluye en la lista de espera a las personas que llevan en esa situación menos de seis meses, que es el plazo máximo fijado por la ley para responder los procedimientos; estima que son 152.693 personas y destaca que esa lista baja casi un 20% en un año. Para esta asociación resulta "cruel" no incluir en la suma total a todas las personas reales y sus familias que están esperando durante meses una respuesta de la administración. Según su evaluación, con los datos oficiales, se reduce la lista de espera en 12.148 personas y de mantener el ritmo de 2025 calcula que se necesitarían 21 años para lograr la plena atención.

El observatorio señala que de las 32.704 personas que fallecieron, 17.994 lo hicieron esperando ser valoradas y 14.710 a recibir la prestación a la que tenían derecho. Casi dos de cada tres personas fallecieron en cuatro comunidades: Cataluña (9.116), Andalucía (6.995), Comunidad Valenciana (3.103) y Canarias (2.202), detallan los profesionales de los servicios sociales.

Para la asociación, es "lógico" que cada año se bata el récord de personas atendidas -que en 2025 son 1,6 millones, el 9,4% más que en 2024- aunque sea con servicios de bajo coste, mientras "haya decenas de miles de personas en las listas de espera". Lamenta que la ley, pese al avance que ha supuesto en 19 años, siga sin desarrollar su potencial y recuerda que 4 millones de personas han recibido atenciones del sistema, mientras que casi un millón de personas han fallecido en las listas de espera.