Adelanto de la entrevista a Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón el 8F

Pilar Alegría, secretaria general del PSOE Aragón y candidata de los socialistas a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, ha participado esta semana en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Se trata de la primera conversación que la exministra de Educación, FP y Deportes ha condecido a un periódico desde que asumiese el liderazgo de la federación socialista aragonesa, a comienzos de 2025. Desde entonces, la también exportavoz de Gobierno ha dado un giro a su vida, abandonando sus funciones en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez para aspirar a la presidencia del Gobierno de Aragón.

El adelanto electoral, anunciado por el popular Jorge Azcón el pasado 15 de diciembre, lleva a la comunidad a votar en solitario por primera vez en su historia. Una muesca más en la carrera política de Alegría, que afirma en esta entrevista que el PSOE ya está "unido", tras una etapa de enfrentamiento entre la dirección nacional del partido y el socialismo aragonés, entonces dirigido por Javier Lambán. Alegría defiende que su partido está fuerte y que sale a "ganar" los próximos comicios.

En la conversación con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que se podrá leer en su integridad en la tarde de mañana, en edición digital, y el domingo, en la edición de papel, la socialista valora la nueva financiación autonómica anunciada esta semana, critica los dos años de Gobierno de Jorge Azcón y adelanta alguna de sus acciones en materia de Vivienda, Sanidad o Educación si llega a la presidencia del Ejecutivo autonómico tras el resultado que emanen las urnas el próximo 8 de febrero.