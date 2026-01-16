Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pilar AlegríaReal ZaragozaAgresiones a menoresPedro SánchezLidia RubaNoria Zaragoza
instagramlinkedin

Alerta por la borrasca Harry en Aragón: la DGA activará este sábado el plan especial por lluvias y nevadas

El temporal afectará principalmente a la zona mediterránea, pero en Aragón hay avisos en varios puntos

Estación de esquí de Candanchú, bajo la ventisca de nieve de hace unas semanas.

Estación de esquí de Candanchú, bajo la ventisca de nieve de hace unas semanas. / CANDANCHÚ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La borrasca Harry llega a España, donde se prevén lluvias durante el fin de semana y, sobre todo, a partir del lunes. Se formará sobre el área mediterránea, pero ante los avisos asociados a ella el Gobierno de Aragón activará este sábado, desde las 6:00 horas, el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta.

Así, hay avisos amarillos por nevadas en el Pirineo y Gúdar y Maestrazgo (que entrarán en vigor esta medianoche) y la posibilidad de lluvias intensas en la zona oriental de la comunidad y que pueden generar afecciones en carreteras, municipios y servicios de distintos puntos de la comunidad.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Harry afectará principalmente a la zona mediterránea y empezará a dejar este sábado precipitaciones en el nordeste peninsular y Baleares. Se espera que lunes 19 y martes 20 sean los días más intensos y que a partir del miércoles 21 las precipitaciones pierdan intensidad.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y de los avisos emitidos por Aemet. Estos avisos, además, se difunden a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección. A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación meteorológica.

Desde Protección Civil se recomienda a la población extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos que puedan verse afectados por la nieve; mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencias.

El PROCIFEMAR se activa en fase de alerta cuando los servicios de previsión y alerta indican que una situación puede evolucionar de forma negativa y llegar a generar una emergencia de protección civil. Esta activación permite que los responsables de protección civil y los servicios operativos se preparen con antelación y adopten medidas de prevención y preparación, con el fin de evitar daños o reducir sus efectos si finalmente se produce la emergencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
  2. El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
  3. ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
  4. Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
  5. Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
  6. Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
  7. Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
  8. Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía

Pedro Sánchez acompañará a Pilar Alegría al menos tres veces durante la campaña de las elecciones de Aragón

Más de 750 personas murieron en Aragón en 2025 mientras esperaban la resolución de dependencia

Más de 750 personas murieron en Aragón en 2025 mientras esperaban la resolución de dependencia

Alerta por la borrasca Harry en Aragón: la DGA activará este sábado el plan especial por lluvias y nevadas

Alerta por la borrasca Harry en Aragón: la DGA activará este sábado el plan especial por lluvias y nevadas

Azcón denuncia los insultos del PSOE pese a que había defendido una campaña "limpia"

Azcón denuncia los insultos del PSOE pese a que había defendido una campaña "limpia"

El Parque de Atracciones de Zaragoza ya cuenta oficialmente con un nuevo gestor: invertirá 17.7 millones de euros

El Parque de Atracciones de Zaragoza ya cuenta oficialmente con un nuevo gestor: invertirá 17.7 millones de euros

Zaragoza destinará edificios de alquiler social a empleados de la Agencia de Salud Pública

Zaragoza destinará edificios de alquiler social a empleados de la Agencia de Salud Pública

Adelanto de la entrevista a Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón el 8F

La política nacional coloca a Aragón en el centro del debate de cara a las elecciones del 8F

La política nacional coloca a Aragón en el centro del debate de cara a las elecciones del 8F
Tracking Pixel Contents