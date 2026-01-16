Alerta por la borrasca Harry en Aragón: la DGA activará este sábado el plan especial por lluvias y nevadas

La borrasca Harry llega a España, donde se prevén lluvias durante el fin de semana y, sobre todo, a partir del lunes. Se formará sobre el área mediterránea, pero ante los avisos asociados a ella el Gobierno de Aragón activará este sábado, desde las 6:00 horas, el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta.

Así, hay avisos amarillos por nevadas en el Pirineo y Gúdar y Maestrazgo (que entrarán en vigor esta medianoche) y la posibilidad de lluvias intensas en la zona oriental de la comunidad y que pueden generar afecciones en carreteras, municipios y servicios de distintos puntos de la comunidad.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Harry afectará principalmente a la zona mediterránea y empezará a dejar este sábado precipitaciones en el nordeste peninsular y Baleares. Se espera que lunes 19 y martes 20 sean los días más intensos y que a partir del miércoles 21 las precipitaciones pierdan intensidad.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y de los avisos emitidos por Aemet. Estos avisos, además, se difunden a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección. A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación meteorológica.

Desde Protección Civil se recomienda a la población extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos que puedan verse afectados por la nieve; mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencias.

El PROCIFEMAR se activa en fase de alerta cuando los servicios de previsión y alerta indican que una situación puede evolucionar de forma negativa y llegar a generar una emergencia de protección civil. Esta activación permite que los responsables de protección civil y los servicios operativos se preparen con antelación y adopten medidas de prevención y preparación, con el fin de evitar daños o reducir sus efectos si finalmente se produce la emergencia.