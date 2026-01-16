Aragón gana 2.500 años de vida gracias a los donantes de órganos en 2025

Aragón ha alcanzado en 2025 la cifra más alta registrada hasta ahora en un año en número de donantes y trasplantes de órganos, con 84 donantes, que han permitido realizar 167 trasplantes en la Comunidad Autónoma. Esto supone un incremento en donación del 71% y de trasplante del 45% respeto al año anterior.

Los 167 trasplantes de órganos han sido posible gracias a las 84 personas que han donado sus órganos tras fallecer y a 5 personas que han donado un riñón en vida. El número de donantes supone una tasa de 62,2 donaciones por millón de habitantes, cifra muy superior a la del año pasado y por encima de la media española.

El Coordinador de Trasplantes de Aragón, José Ángel de Ayala Fernández, ha explicado que gracias a la “generosidad y solidaridad” de los pacientes y sus familias en la Comunidad de Aragón se ha alcanzado la cifra más alta registrada hasta ahora de donantes de órganos y trasplantes.

Por lo que se refiere al número de negativas familiares, se mantiene estable, en torno a 19%, por debajo de la media nacional, lo que pone de manifiesto la concienciación y la generosidad de la población aragonesa en la donación de órganos.

Concretamente, 49 donaciones se han obtenido en el Hospital Universitario Miguel Servet y 30 en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. En este año, se han sumado el Hospital Universitario Royo Villanova y el Hospital Universitario San Jorge de Huesca, con 3 y 2 donaciones, respectivamente. También ha habido donantes en el Hospital de Barbastro, que se han trasladado al Hospital Miguel Servet para llevar a cabo el proceso de donación.

El 50% de los procesos han sido en donación en asistolia, o donación tras la muerte circulatoria, y el otro 50% en muerte encefálica. La mayoría de las donaciones en asistolia se han realizado mediante oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO).

Mejoras técnicas

El coordinador autonómico ha mencionado otros datos de 2025, como la realización, por primera vez en la Comunidad Autónoma, de dos procedimientos de donación cardiaca en asistolia, en el Hospital Universitario Miguel Servet, contribuyendo a incrementar la disponibilidad de órganos, y cinco donaciones renales de donante vivo, llevadas a cabo en el Hospital Universitario Miguel Servet.

“Estos resultados nos impulsan a seguir mejorando en los procesos de donación y trasplantes en la Comunidad de Aragón, concretamente, en la detección precoz de posibles donantes. Para ello, desde la Unidad de Coordinación de Trasplantes de Aragón estamos trabajando en todas las áreas de salud de Aragón, con el único objetivo de aumentar los trasplantes en la región y, por tanto, disminuir la lista de espera y ganar años de vida”, ha dicho de Ayala.

Implicaciones de los profesionales

El Coordinador Autonómico de Trasplantes ha precisado que estos resultados son fruto de la implicación de los profesionales, “que, una vez más, demuestran su compromiso y profesionalidad”. Ha añadido que la detección de posibles donantes por parte de los coordinadores de trasplante hospitalarios “es clave para obtener estos resultados”.

Otros factores que han contribuido a estas cifras máximas han sido la capacidad asistencial del sistema, el desarrollo de la innovación y la apuesta por la equidad.

Además, De Ayala ha indicado que se están reforzando los equipos de coordinación de trasplantes y se ha sumado a la actividad de donación a los hospitales Royo Villanova y San Jorge.

Solidaridad entre CC.AA

José Ángel de Ayala ha subrayado la importancia de la solidaridad entre Comunidades Autónomas. “Aragón ha generado 187 órganos para trasplante, de los cuales hemos enviado 55 órganos a otras comunidades y hemos recibido 40 órganos, lo que pone de manifiesto la excelente colaboración entre territorios, liderada por la Organización Nacional de Trasplantes”.

Según ha dicho, la colaboración entre las 17 Comunidades Autónomas y el intercambio de órganos “es fundamental para realizar un mayor número de trasplantes en España”.

Características de los donantes de órganos

El perfil del donante de órganos en Aragón es el de un varón de 62 años, que ha fallecido por accidente cerebrovascular agudo.

En concreto, la edad media de los donantes es de 62 años. Esto supone que continúa la tendencia de envejecimiento de los donantes, al igual que en el resto del país. El 41% de los donantes aragoneses tenían menos de 60 años y el 57% más de 60.

Hay un porcentaje mayor de donantes fallecidos varones (57%) frente a un menor número de donantes fallecidas mujeres (43%%), sin que exista una causa que lo condicione.

Como viene sucediendo en años anteriores, la causa de la muerte de la mayoría de los donantes de órganos en Aragón, al igual que en el resto de las Comunidades Autónomas, es por un accidente cerebrovascular agudo (41%), seguido de los casos de traumatismo craneoencefálico (22%).

La donación debida a accidentes de tráfico representa el 3%. Los traumatismos craneales no debidos a accidentes de tráfico ocupan el 19 % y la encefalopatía anóxica el restante 8%

Donantes de médula ósea

El número de donantes de médula ósea en 2025 en Aragón ha sido de 362 nuevos inscritos en el Registro Español de Donante de Médula Ósea (REDMO). Desde el inicio del Registro REDMO, en 2012, se han inscrito más de 9.000 donantes de esta Comunidad Autónoma.

El año pasado, se han realizado en Aragón 48 trasplante de progenitores hematopoyéticos o de médula ósea. Concretamente, en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 15 trasplantes de médula ósea autólogos (se trasplanta médula ósea que proviene de uno mismo).

En el caso del Hospital Universitario Miguel Servet, se han efectuado un total de 22 trasplantes autólogos y 11 trasplantes alogénicos emparentados (el donante ha sido un familiar compatible).

Transplante de órganos

Del total de 167 trasplantes de órganos realizados en Aragón el año pasado, 119 han sido de riñón, superando así la cifra máxima de 104 conseguidos en 2016. El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza es el centro de referencia para estos trasplantes. Del total, 5 han procedido de donante vivo.

En todos estos trasplantes, la extracción del riñón donado se ha llevado a cabo mediante técnicas de cirugía laparoscópica, lo que acorta sensiblemente el período de estancia hospitalaria del donante y reduce al mínimo las molestias y riesgos de la donación renal en vivo.

La cifra de trasplantes realizados desde el inicio del programa de trasplante renal, en 1986, ha sido 2.330.

Por lo que se refiere al trasplante hepático, en 2025, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha efectuado 36 trasplantes de hígado. Esto supone haber alcanzado la cifra de 796 trasplantes hepáticos desde el inicio del programa de trasplante.

En el caso del trasplante cardíaco, en el 2025, se ha hecho 12 trasplantes de corazón, superando la barrera de los 11 trasplantes realizados en 2017. Este resultado es un nuevo impulso para seguir mejorando y cumpliendo objetivos en el programa de trasplante de corazón del Hospital Miguel Servet.

Desde el comienzo del programa en el año 2000, se han realizado 210 trasplantes de corazón en este centro hospitalario.

Años de vida ganados

Según un estudio internacional que evalúa la supervivencia media tras realizarse cada tipo de trasplante, los años de vida ganados (AVG) en los pacientes trasplantados en Aragón en 2025 han supuesto unos 2.500 años de sobrevida.

Los 118 trasplantes renales han generado más de 1.700 años de AVG, los 36 trasplantes hepáticos han generado 600 AVG y los 12 trasplantes cardiacos han generado 156 AVG. Los órganos generados en Aragón y enviados para trasplante a otras Comunidades Autónomas supondrán aproximadamente 610 años de sobrevida.