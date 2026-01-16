Azcón denuncia los insultos del PSOE pese a que había defendido una campaña "limpia"

El presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, ha denunciado este viernes los insultos del PSOE pese a que el partido había defendido una campaña "limpia", después de que el portavoz socialista en las Cortes, Fernando Sabés, le llamara "trilero" por comparar datos de 2023 con los de 2027 para hablar de financiación autonómica.

El PSOE es el que había pedido una campaña "limpia", ha dicho Azcón preguntado por esta cuestión durante su visita a la empresa Atenzia en Zaragoza, donde ha defendido que el PP ha utilizado "datos de la organización más experta y más profesional" para hablar de la financiación de los servicios públicos.

"Son datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y si no le gustan (al PSOE) porque dicen la verdad, que no insulten, pero la realidad es la que todos sabemos y que todos los medios de comunicación han publicado: que la propuesta que el PSOE hace condicionada por los independencias catalanes sitúa a Aragón en la última de las posiciones. Estábamos mal y nos coloca en una situación mucho peor", ha incidido Azcón.

Y ha denunciado que el PSOE "solamente sabe responder con insultos, no con datos", porque los datos cuentan que Aragón estaba en una mala situación y pasa a estar, con la propuesta del Partido Socialista, "en una pésima situación".

Lar respuesta de Azcón viene por las palabras de este jueves del portavoz parlamentario del PSOE Aragón, Fernando Sabés, quien tildó de "trilero" al presidente Azcón y le urgió a negociar la financiación autonómica con el Gobierno de España en la Comisión Bilateral Aragón-Estado.

También preguntó "si Azcón está dispuesto a perder 629 millones de euros para financiar a la comunidad Autónoma, si va a decidir quedarse en el modelo anterior -el vigente- o con la propuesta del Gobierno de España", apuntando que un informe de la Cámara de Cuentas de 2025 indica que el déficit de financiación de la Comunidad Autónoma es de 628 millones de euros.