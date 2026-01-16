Azcón visita el servicio de teleasistencia de Atenzia

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado este viernes la sede de Atenzia, una de las empresas que gestionan el servicio de teleasistencia en Zaragoza capital y provincia. Durante la visita ha estado acompañado por la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín.

Atenzia presta este servicio esencial en colaboración con el Gobierno de Aragón, ofreciendo atención las 24 horas del día a personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad. En los últimos meses el uso de la teleasistencia en las tres provincias ha experimentado un notable crecimiento, pasando de 3.300 usuarios de alta en agosto de 2023 a cerca de 11.000 personas en diciembre de 2025, lo que supone, como ha recordado el presidente, “un aumento del 224%”.

“La teleasistencia significa cuidar a las personas”, ha subrayado Azcón. “Supone tranquilidad en el día a día, pero también la seguridad de que, ante un problema o un accidente, no sólo puedes pulsar un botón, sino que hay alguien al otro lado que te escucha y te ayuda”.

El servicio de teleasistencia que gestiona Atenzia en Zaragoza y provincia combina atención reactiva, ante situaciones de emergencia, con atención preventiva. Este enfoque permite anticiparse a riesgos, detectar situaciones de soledad no deseada, acompañar en momentos difíciles y actuar antes de que los problemas se agraven, favoreciendo que las personas dependientes puedan seguir viviendo en su hogar con seguridad.

“También es un servicio del día a día, que sirve para comprobar cómo se encuentran las personas mayores o dependientes que lo utilizan”, ha señalado Azcón. La teleasistencia es una de las prestaciones del sistema de dependencia que más ha crecido en Aragón.

Además de atender a personas con reconocimiento de dependencia, el servicio también da cobertura a personas que, sin serlo, necesitan apoyo y seguridad en su vida cotidiana. Para ello, han explicado desde Atenzia, la entidad cuenta con protocolos específicos de actuación frente a la soledad no deseada, la prevención del suicidio, la prevención del maltrato y el acompañamiento en situaciones de duelo.

La teleasistencia se consolida así como una herramienta fundamental para el envejecimiento activo. No se trata únicamente de responder a emergencias, sino de acompañar, prevenir y cuidar, garantizando que las personas mayores puedan seguir viviendo en su hogar, en su entorno habitual, con autonomía y calidad de vida.