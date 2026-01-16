Barcelona irrumpe en la carrera por conseguir la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública que quiere Zaragoza

La ciudad de Barcelona opta formalmente a acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) a la que también aspira Zaragoza. El ayuntamiento catalán ha diseñado una candidatura competitiva, que reúne numerosos apoyos y un vistoso gancho arquitectónico, ingredientes similares que ha conseguido la capital aragonesa, que en un proyecto liderado por el Gobierno aragonés ha elegido el Pabellón de Aragón como edificio donde instalar la agencia estatal en caso de adjudicársela.

Pero la sorpresa en Aragón es la inesperada irrupción de la candidatura de Barcelona, una apuesta que se oficializaba este jueves al aprobar el ejecutivo de Jaume Collboni el proyecto en comisión de gobierno. Junto a Zaragoza y Barcelona, al menos otras seis ciudades pelearán por conseguirla: Murcia, Oviedo, León, Salamanca, Granada y Lugo ya habían anunciado que participaban en la pugna, a la que, en las últimas horas, se ha incorporado Toledo y este viernes se cierra el plazo y podría sumarse alguna aspirante más.

Todas ellas han echado mano de edificios icónicos y una propuesta económica y técnica ambiciosa para conseguir la adjudicación, un ejemplo del interés que suscita esta agencia y que para Aragón supone un segundo intento por atraer una sede de un organismo estatal a la comunidad, tras fracasar su tentativa de conseguir la Agencia Espacial Española que acabó adjudicándose a Sevilla.

La irrupción de Barcelona en esta pugna surge con esta espinita todavía clavada en Teruel y con ilusiones renovadas de cara a lograr la Agencia de Salud Pública. Aunque la sorpresa inicial lo que consigue es que crezcan las suspicacias sobre el trato de favor que, como en otras cuestiones, desde la DGA consideran que el Gobierno central tiene con Cataluña en detrimento del resto de comunidades. De hecho, en el Ejecutivo de Jorge Azcón estaban confiados en que la suya era la candidatura más potente y con más opciones de éxito... hasta que ha aparecido Barcelona en la pelea.

Al final la decisión tendrá que llegar desde el Gobierno central y otra circunstancia que es relevante es el momento escogido para esta presentación de candidaturas y para anunciar esta sorpresa de última hora. Porque Zaragoza y Aragón están inmersas en plena precampaña electoral, una circunstancia que quizá afecte más a las elecciones del 8F que a la decisión final del Gobierno, que acumula tanto retraso en adjudicar la sede de la agencia estatal que todavía no tiene ni fecha marcada para anunciar su elección definitiva.

De hecho, han pasado ya tantos años en este proceso, que el Gobierno de Aragón ha acabado presentando un proyecto que es muy similar al borrador que ya diseñó en su día Sira Repollés, cuando era la consejera de Sanidad en el Ejecutivo que presidía el socialista Javier Lambán. Lo ha rematado y presentado el actual Gobierno de Jorge Azcón, siendo José Luis Bancalero el titular del departamento. Así que en caso de éxito será el de todos.

La candidatura de Barcelona

Sin embargo, la irrupción de Barcelona en la carrera por la Agencia Estatal de Salud Pública no resta posibilidades a Zaragoza ni a ninguna de las ciudades aspirantes. Aunque la apuesta catalana es ambiciosa. El informe de la candidatura, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUÑA y que publica este viernes, revela qué espacio ofrece la ciudad como potencial sede de la AESP: la antigua residencia Ramon Llull en el recinto de la Escola Industrial, situada en pleno centro de la ciudad y patrimonio de interés nacional. Se trata de un edificio singular, de estilo modernista y novecentista, que acogió hasta 2022 un colegio mayor para más de 200 estudiantes de la Universitat de Barcelona (UB) y que hoy está cerrado.

La Generalitat de Cataluña ha explicitado este viernes su apoyo al plan municipal. También tiene, por supuesto, el aval de la Diputación de Barcelona, que es la propietaria del inmueble ofrecido como sede. En definitiva, una candidatura “compartida” por las tres instituciones y reforzada con la adhesión de medio centenar de entidades de relevancia, como universidades, centros de investigación y colegios oficiales.

Reforma integral

La documentación enviada al Ministerio de Política Territorial, el encargado del proceso de selección, incorpora un escrito de la presidenta provincial, Lluïsa Moret, en el que certifica “el compromiso de ceder el inmueble para su uso como sede de la AESP” y permitir “el acondicionamiento adecuado en el tiempo requerido”. El edificio necesita obras mayores, pero supera los 8.000 m² de superficie útil repartidos entre cuatro plantas y un altillo. Cumple de sobras con la superficie solicitada por el gobierno del Estado: la agencia precisará de 4.000 m² para acomodar a los 300 empleados que aspira a tener como plantilla directa.

El planteamiento estatal de una puesta en marcha progresiva permite encajar una rehabilitación integral. La nueva institución, dependiente del Ministerio de Salud, arrancaría con los profesionales de dos equipos que hoy trabajan en Madrid, principalmente adscritos al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y al Centro Nacional de Epidemiología (CNE). Este núcleo fundador se ampliaría paulatinamente con más personal, presupuesto y actividad.

Con unas “mínimas intervenciones” en el edificio Ramon Llull, Barcelona ve “apropiado y viable” habilitar “un espacio de 500 m2 en el segundo semestre de 2026” para acoger al grupo motor. Asimismo, promete “un espacio más amplio en un horizonte inferior a cinco años” para atender el crecimiento de la agencia a medio plazo. La reforma, cuyo coste no ha trascendido, la pagarían las administraciones catalanas.

Además, el consistorio se ofrece a facilitar el aterrizaje de los primeros profesionales con “sesiones grupales de bienvenida” previas al desplazamiento para darles “información básica para poner en marcha una nueva vida personal y familiar en la ciudad”. Además, podrían usar la ventanilla única que ya atiende a expats y emprendedores, el Barcelona International Welcome Desk.

Las fortalezas de Barcelona

El recinto de la Escuela Industrial, en proceso de relanzamiento como polo científico y ciudadano, ocupa la antigua fábrica textil Batlló y se ha dedicado a la formación durante un siglo. Contiene espacios emblemáticos como el Paraninfo, un auditorio de 584 plazas rehabilitado recientemente, que la AESP podría utilizar para sus actos. En el mismo edificio Ramon Llull dispondría de otra sala excepcional, la capilla diseñada por Joan Rubió Bellver, discípulo de Gaudí. Pompeu Fabra, Federico García Lorca y Salvador Espriu son algunos de los ilustres huéspedes que ha tenido el colegio mayor, que en los últimos años acogía una arraigada comunidad de estudiantes.

La ubicación es un auténtico caramelo: en pleno centro, con total facilidad de acceso multimodal y en una manzana verde y pacificada. Tendría como vecinos a referentes en salud como el Hospital Clínic, el centro de investigación ISGlobal o la farmacéutica AstraZeneca en el edificio Estel. En el perímetro del recinto hay metro, buses y carriles bici y a solo 10 minutos a pie están el tranvía y la estación de Sants, que ofrece AVE y enlaza con el aeropuerto.

Barcelona saca pecho de la pluralidad de destinos que permite la red de alta velocidad y los vuelos directos desde El Prat. “Con salidas prácticamente cada hora durante todo el día laboral, la conexión Barcelona-Madrid por AVE permite realizar reuniones en la capital sin pernoctar, regresando el mismo día”, apunta el informe. También analiza las frecuencias aéreas y ferroviarias con otras ciudades españolas, en previsión de las visitas territoriales de la agencia. “Barcelona garantiza una amplia flexibilidad de conexiones nacionales, combinando múltiples vuelos diarios y alta velocidad”, defiende.

Al radiografiar las rutas aéreas de El Prat, destaca aquellas destinaciones con grandes centros de investigación sobre epidemias: Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Helsinki, Atlanta, Pekín… Instalarse en el Eixample, concluye, “favorecería la proyección internacional de la Agencia y su capacidad de incidir en redes de cooperación científica y técnica a escala mundial, con acceso directo a foros internacionales y reuniones multilaterales”.

En cuanto a los invitados que reciba la futura sede, la candidatura presume de las 107.000 plazas hoteleras en Barcelona e inmediaciones y los servicios desarrollados para atender unos 450 congresos cada año sobre salud y ciencias de la vida. Este segmento supone el 40% del total de eventos y ferias que se celebran en la capital catalana. Consciente que el mercado de la vivienda podrían preocupar a la plantilla, el consistorio hace bandera del freno a los precios de alquiler propiciada por las regulaciones y del crecimiento previsto de la obra nueva.

Finalmente, la ciudad hace notar la “concentración única en Europa de aeropuerto, puerto y Zona Franca en menos de 5 km”. El puerto barcelonés está especializado en cadenas de frío y logística farmacéutica, lo que proporcionaría a la AESP “agilidad en el suministro de productos sanitarios, equipamiento médico y material crítico, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante emergencias de salud pública transfronterizas”.