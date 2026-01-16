Carreras refuerza su expansión nacional con una nueva plataforma logística en Valladolid

La aragonesa Carreras Grupo Logístico, con sede histórica en Zaragoza y casi un siglo de trayectoria, continúa avanzando en su estrategia de crecimiento territorial con la inauguración de una nueva plataforma logística en Valladolid. La instalación, que supone una ampliación relevante de sus capacidades operativas en Castilla y León, refuerza el papel del operador como uno de los grandes referentes logísticos en España.

El acto de inauguración, celebrado este jueves, ha contado con la presencia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y del presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor A. Caramanzana, junto a directivos del grupo.

La nueva inversión se enmarca en la estrategia de Carreras de extender su modelo logístico -basado en eficiencia, sostenibilidad y largo plazo- a enclaves clave del territorio nacional.

Durante su intervención, Ricardo Carreras, consejero del grupo y representante de la tercera generación de la empresa familiar fundada en 1933, puso en valor los orígenes aragoneses de la compañía y su cultura empresarial. “Somos una empresa familiar que ha crecido desde el esfuerzo, la austeridad y una visión de largo plazo. Invertimos en Valladolid porque es un punto estratégico para dar servicio a toda Castilla y León, pero también porque encaja con nuestra forma de entender la logística”, señaló.

Nueva plataforma: innovación, sostenibilidad y eficiencia energética

La nueva nave, en propiedad, cuenta con más de 14.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres sectores de almacenamiento y expedición, y está preparada para gestionar mercancía en tres rangos de temperatura: ambiente, controlada (14–18 ºC) y refrigerada (2–6 ºC). Estas características la hacen especialmente adecuada para el sector agroalimentario, clave tanto en Castilla y León como en Aragón, dos comunidades con fuerte peso industrial y exportador.

Desde la delegación de Valladolid, José Sanz destacó que la inversión no solo responde a criterios operativos, sino también a una visión de desarrollo económico compartido. “Castilla y León es sinónimo de calidad, innovación y compromiso. Con esta plataforma, contribuimos a que esa excelencia llegue más lejos y de forma más eficiente”, afirmó.

La sostenibilidad, uno de los ejes estratégicos del grupo aragonés, también está presente en la nueva infraestructura. La nave cuenta con certificación Breean Excelente y calificación energética A, además de un diseño de gran altura, 20 muelles de carga y un aislamiento avanzado que permite reducir el consumo energético y mejorar la seguridad y conservación de los productos.

La expansión de Carreras

Para el tejido empresarial aragonés, la expansión de Carreras fuera de la comunidad refuerza la proyección nacional de una de sus compañías emblemáticas. La empresa, fundada en 1933, ha desarrollado su actividad a través de los años hasta posicionarse en la actualidad como operador logístico integral de referencia, especialmente en el sector de gran consumo.

Ofrece servicios en todos los eslabones de la cadena de suministro: transporte nacional e internacional, almacenaje, distribución, manipulación, copacking, paletería, consultoría logística, tránsitos aéreos y marítimos y gestión de aduanas y externalización comercial. Cuenta con una flota controlada de más de 1.000 vehículos, y una red de almacenaje de más de 700.000 m2 en 50 instalaciones.

En la empresa trabajan más de 2.800 empleados, siendo el operador líder en el sector de gran consumo en España y Portugal. Carreras cerró 2024 con una facturación conjunta de 390 millones de euros.