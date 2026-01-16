Las cifras de Aragón en la nueva financiación autonómica: en el último lugar y con poco peso en los nuevos fondos

Aragón será la comunidad peor financiada si el nuevo sistema de financiación autonómica, ideado por el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, se pone en marcha. Fedea, organismo independiente, lo confirma en su primera aproximación al nuevo modelo y refleja como la comunidad baja puestos en financiación relativa, por habitante y no sale beneficiada en los dos fondos de nueva creación para el futuro sistema.

Apoyado en las cifras de esta institución, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado que la reforma del sistema es “urgente”, pero ha insistido en “la multilateralidad” y en aprovechar el buen momento económico de España para enfrentarla, al contar con más ingresos a destinar para la financiación autonómica. Pero las formas, el resultado del nuevo reparto, no ha gustado y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha llegado a calificarlo de “insulto para los aragoneses”.

Gráfico en el que Aragón aparece en el último lugar con el reparto. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El índice de financiación efectiva, que muestra el reparto con la población ya ajustada con los criterios compensatorios, mostraba en el anterior sistema que Aragón estaba por debajo del 100 que marcaba la media. Un 98,5 tenía la comunidad autónoma, que según Fedea caería a unos 94,4 puntos y se convertiría en el territorio con menos puntaje. Una décima por encima, Castilla-La Mancha, y cinco por encima de Aragón, Murcia. Cataluña, por el contrario, gana cuatro puntos y escala hasta la tercera posición, con 106,6 puntos.

Tampoco sale bien parada Aragón con la financiación normativa. Como todas las comunidades, crece la llegada de fondos, pero no tanto como dice el Ministerio de Hacienda. La cifra del equipo de María Jesús Montero para el crecimiento aragonés es de 630 millones de euros, pero Fedea lo limita a 265 millones de euros. El crecimiento medio del resto de territorios es de 977 millones, aupado por el aumento en Andalucía, Cataluña y Madrid, que siguen ocupando las primeras posiciones. “Impuestos que ya estaba recibiendo Aragón los meten en el sistema y de lo que antes recibíamos el 100%, ahora perdemos recursos”, ha aseverado Bermúdez de Castro en rueda de prensa.

El gráfico de la financiación normativa. / GOBIERNO DE ARAGÓN

“Cataluña, como comunidad aportadora y que ayudaba a mantener el equilibrio territorial del país, daba al sistema 2.266 millones de euros”, ha recordado el consejero de Hacienda, citando a Fedea que aclara que en el nuevo modelo Cataluña aportaría 810 millones. 1.456 millones menos de camino a las arcas del sistema de financiación, donde Aragón “pierde” 91 millones, ya que su déficit hacia el sistema pasa de 640 millones a 549 millones.

Los nuevos fondos, apenas sin impacto

Montero ha diseñado dos nuevas líneas, el Fondo Climático y el del IVA de las pymes, para compensar una balanza en la que vuelve a salir bien parada Cataluña. De los 1.004 millones de euros, la comunidad presidida por Salvador Illa se queda con 216 millones. Aragón con 23 millones, en una línea que “premia” al arco mediterráneo, al atesorar casi un tercio de este dinero las comunidades que lindan con el mar. “Se han seguido los criterios científicos de María Jesús Montero”, ha ironizado Bermúdez de Castro, que ha destacado que Asturias argumentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los incendios sufridos el pasado verano para reclamar una mayor presencia en esta línea de financiación.

Gráfico de aportaciones. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El fondo del IVA de las pymes lleva a Aragón 46 millones de euros y recauda un 3,3% de todo el IVA que generan en España. Cataluña recauda el 25,9%, pero se lleva hasta 1.441 millones de euros de los 1.964 que el Gobierno de España repartirá con este fondo, según Fedea.

Azcón ha recordado que Aragón recibió “97 millones de euros menos en 2025 si se compara con 2024”, una pérdida de casi el 2% y que dejó a la comunidad como “la segunda peor tratada, solo La Rioja perdió más”. Estos dos territorios, junto a Extremadura, fueron los únicos que tuvieron una menor financiación.

Otro de los gráficos sobre el reparto de fondo climático. / GOBIERNO DE ARAGÓN

“Quieren perjudicarnos más”, ha sentenciado Azcón, que ha destacado que, según los datos aportados desde la DGA, Aragón antes recibía el 3,4% de los fondos totales, mientras que con el nuevo sistema, según el cálculo de Fedea, será el 3,21%. “Este acuerdo empeora la situación de España y Aragón”, ha finalizado el presidente autonómico.